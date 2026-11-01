HBO v listopadu: Balada o ptácích a hadech či Rozzum v divočině

HBO v listopadu: Balada o ptácích a hadech či Rozzum v divočiněDNES! | redakce | tisk | názory
Prémiový filmový kanál HBO připravil na předposlední měsíc roku 2026 pestrou nabídku filmů různých žánrů. V nedělních premiérách na diváky čekají dobrodružný, sci-fi, komedie, akční či rodinný film.
Hned první neděli v listopadu (tedy dnes 1.11.) ve 20:00 hodin HBO přinese vánoční komedii "Hurá, zase Vánoce!" (2025) se kterou mohou diváci prožít Vánoce nanečisto o pár týdnů dříve.
Dobrodružný sci-fi akční thriller čeká na diváky o týden později. Titul "Hunder games: Balada o ptácích a hadech" (2023) vypráví o desátém ročníku her Hunger Games. Osmnáctiletý Corionales musí trénovat největší outsiderku z nejchudšího kraje. Navíc jím zmítají romantické city, tak i pud sebezáchovy. Jak to dopadne?
Na animovaný dobrodružný film "Rozzum v divočině" (2024) zve HBO 15. listopadu. Jde o příběh robotky, která byla zkonstruovaná k bezchybnému plnění lidských rozkazů a co se stane, když po havárii skončí na pustém ostrově a poprvé se musí rozhodovat sama...
"Jdeme si hrát" (2025) je název akční komedie, která se objeví na HBO v neděli 22. listopadu. Nezaměstnaný účetní se spřáteleným tátou a jejich syny chtějí prožít klidné odpoledne. Místo pohody je čeká útěk před žoldáky.
Poslední listopadovou neděli čeká na diváky náročnější film - psychologický thriller "Obvinění" (2025) ve kterém skryté pravdy vyplouvají na povrch, když studentčino šokující obvinění donutí profesorku staroslavné univerzity, manželku oduševnělého psychiatra, někdy v roce 2020 čelit svému nejtemnějšímu tajemství.
Z dalších titulů na HBO stojí za zmínku. Dobové drama z produkce HBO na pokračování "Pozlacený věk IV." (2025). Poprvé v pondělí 2. listopadu tento historický seriál je kronikou společenských změn v New Yorku 80. let 19. století, kdy se střetávají staré peníze s novými a vzplane mezi nimi nelítostná rivalita, která odhaluje období obrovských otřesů a proměn.
V pátek 13. listopadu na diváky HBO čeká "Kukačka" (2024) - mysteriózní horor. Jde o stylový creepy psychologický horor, jaký jste dost možná ještě neviděli.
Opačný žánr nabízí HBO o den později. V sobotu nabídne rodinnou komedii "Táta na plný úvazek" (2026) o moderním rodičovství. O týden později (21.11.) to bude romantická komedie "Merv" (2025). Jde o roztomilý odpočinkový bijáček nejen pro milovníky psích filmů.
V pátek 27. listopadu HBO odvysílá "Normal" (2025). Jde o komediální akční krimi thriller, který vypráví o šerifovi, který odhalí po nepovedením přepadení banky spiknutí, do něhož je zapletený mezinárodní zločinecký syndikát.
Z dokumentů HBO přinese "Vraždy na hřbitově zvířátek" (2026) (5.11. a 12.11.2026). Půjde o znovuotevření záhadného nevyřešeného případu vraždy z roku 1985. Odhaluje děsivou historii krvavých událostí a dlouho pohřbených traumat.
Dvoudílný dokumentární film "Posedlí pravdou" (2026) (19.11.2026 odvysílá HBO oba díly) se vrací k některém z nejznámějších maďarských vyšetřování a k případům, jež se dodnes pronásledují.
Všechny tituly jsou, respektive budou dostupné také na streamovací platformě HBO Max.