WELT TV a N24 Doku přes Astru i v dalších letech

WELT TV a N24 Doku přes Astru i v dalších letechDNES! | redakce | tisk | názory
Německé privátní televizní stanice WELT TV a N24 Doku budou šířeny přes populární evropský satelitní systém Astra i v dalších letech. Provozovatel stanic prodloužil se satelitním operátorem SES (Astra) víceletou dohodu o satelitní distribuci.
Nový kontrakt mezi oběma subjekty pokrývá distribuci obou zmíněných programů až do příštího desetiletí.
Stanice Welt HD a N24 Doku budou šířeny přes satelity Astra na pozici 19,2°E. Program Welt HD zůstává součástí placené nabídky HD+ a stanice Welt TV a N24 Doku v klasickém SD rozlišení budou i nadále k dispozici zcela zdarma - volně ( FTA).
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Společnost SES je již řadu let spolehlivým partnerem pro distribuci našich kanálů. Prodloužením této dohody zajišťujeme, že se naše kvalitní žurnalistika a dokumentární tvorba dostanou k širokému publiku. Těšíme se na pokračování tohoto úspěšného partnerství, které zaručuje spolehlivé šíření stanic Welt HD a N24 Doku na té nejvyšší úrovni,“ uvedl Thorsten Prohm, technický ředitel (CTO) ve společnosti WELT TV.
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Prodloužení našeho partnerství s WELT TV potvrzuje, že vysílatelé i nadále přikládají velký význam satelitní distribuci, díky níž mohou oslovit diváky po celém Německu,“ řekl Christoph Mühleib, viceprezident společnosti SES pro region střední a východní Evropy a Spojené království. „
Přístup k důvěryhodným zprávám, reportážím a dokumentům zůstává pro diváky v celé zemi klíčový. Prostřednictvím našich satelitů na pozici 19,2 stupně východní délky budeme i nadále zajišťovat takový dosah, spolehlivost a kvalitu služeb, které vysílatelům umožňují zpřístupnit tento obsah milionům domácností v Německu,“ dodal.
technické parametry - Welt TV:
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,545 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK
technické parametry - Welt HD:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 10,773 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
technické parametry - N24 Doku:
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,460 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK