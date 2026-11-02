Stávka pracovníků Českého rozhlasu 3. listopadu omezí vysílání

Stávka pracovníků Českého rozhlasu 3. listopadu omezí vysíláníDNES! | redakce | tisk | názory
Stávka pracovníků Českého rozhlasu, která se uskuteční v úterý 3. listopadu 2026, se výrazně promítne do vysílání celoplošných a digitálních stanic i regionálních studií a také do provozu online služeb. Běžný program na řadě stanic nahradí hudba, reprízy a archivní pořady, omezeno bude také zpravodajství a publicistika.
Český rozhlas i během stávky zajistí základní zpravodajský servis a informování veřejnosti v případě mimořádných událostí.
Vzhledem k rozsahu stávky nebude možné zachovat obvyklou podobu vysílání. Změny se dotknou živě moderovaných pořadů, zpravodajských relací i regionálního programu. Na většině stanic bude vysílání před 8., 12. a 18. hodinou přerušeno sdělením Iniciativy Veřejnoprávně o důvodech vyhlášení stávky. Posluchači budou o omezeních průběžně informováni přímo ve vysílání, na zpravodajském webu iROZHLAS.cz, prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu i mobilní aplikace můjRozhlas.
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Vedení Českého rozhlasu plně respektuje právo pracovníků vyjádřit svůj postoj prostřednictvím stávky. Současně si uvědomuje odpovědnost vůči milionům posluchačů, kteří se na vysílání Českého rozhlasu každý den spoléhají. Proto přijalo organizační opatření s cílem zajistit poskytování veřejné služby v maximální možné míře. Udělali jsme maximum pro zachování základního zpravodajství a připravenosti reagovat na mimořádné situace. Naší prioritou zůstává poskytování důvěryhodných a nestranných informací i v těchto nestandardních podmínkách. Posluchačům děkujeme za pochopení,“ uvedla Lidija Erlebachová, tisková mluvčí Českého rozhlasu.
Zpravodajství: Radiožurnál a Plus upraví program, iROZHLAS omezí aktualizace
Český rozhlas Radiožurnál zachová základní zpravodajský servis, jeho vysílání však bude mít odlišnou podobu než v běžný pracovní den. Posluchači uslyší zkrácené, přibližně pětiminutové zpravodajské relace, hudbu a vybrané rozhlasové pořady a dokumenty, které uspěly na mezinárodních soutěžích, například Systém Kaderka nebo Slovenská cesta. Dopravní servis Zelené vlny bude poskytován v půlhodinových intervalech, tedy s nižší frekvencí než obvykle. Zásadní dopravní informace, zejména upozornění na nebezpečné situace na silnicích, zůstanou zachovány. Redakce bude připravena reagovat na mimořádné události a v případě potřeby spustit plnohodnotné krizové vysílání. Digitální stanice Radiožurnál Sport nebude v průběhu stávky vysílat žádné přímé přenosy a až na výjimky ani pořady a magazíny. Základní sportovní servis zajistí moderátoři ze studia.
Český rozhlas Plus nebude vysílat své obvyklé živé zpravodajské a publicistické pořady. Zpravodajský servis zajistí přebíráním relací Radiožurnálu, zbývající vysílací čas vyplní vybrané archivní pořady a oceňovaná rozhlasová tvorba.
Změny se dotknou také zpravodajského serveru iROZHLAS.cz, který přejde do omezeného režimu. Namísto běžného průběžného publikování zpravodajských článků bude aktuální dění sledovat především prostřednictvím souhrnné online reportáže. Ta nabídne důležité informace z domova i ze světa a bude se věnovat také průběhu stávky. Ostatní redakční obsah bude výrazně omezen.
Dvojka, Vltava a Wave nahradí živě vysílaný program hudbou
Živě vysílané bloky a pořady na stanicích ČRo Dvojka, ČRo Vltava a Radio Wave budou v den stávky pracovníků Českého rozhlasu nahrazeny proudem hudby. To se týká většiny programu těchto stanic v době rozhlasového prime-time mezi 6. a 18. hodinou. Zpravodajské relace zůstanou zachovány na stanici ČRo Dvojka. Předtočené a reprízované pořady budou odvysílány standardním způsobem v obvyklých časech, například Osudy, Příběhy z kalendáře nebo Četba na pokračování. Omezení programu se v menší míře dotkne rovněž stanic Pohoda, D-dur a Jazz. Rádio Junior naopak s ohledem na dětské posluchače zachová obvyklou programovou nabídku. Z důvodu vysokého počtu stávkujících bude rovněž zastavena výroba náročnějších literárně-dramatických, hudebních, dokumentárních či publicistických pořadů.
Regionální stanice: společný program nahradí většinu místního vysílání
Stávka se dotkne také všech regionálních stanic Českého rozhlasu. Většina z nich zařadí společný program připravovaný z jednoho studia v pražském Karlíně. Jeho součástí bude základní zpravodajský servis doplněný hudbou. Posluchači tak během dne neuslyší řadu obvyklých regionálních pořadů ani své pravidelné moderátory. Omezení se dotkne mimo jiné regionální publicistiky Den v kraji nebo oblíbeného pořadu Humoriáda. Vysílání bude mít oproti běžným dnům jednotnější podobu a jednotlivé stanice nebudou poskytovat místní zprávy a informace v obvyklém rozsahu. V případě mimořádné události bude zajištěno předání potřebných informací prostřednictvím zpravodajského vysílání Českého rozhlasu.
Omezení online služeb a symbolické přerušení vysílání
O stávce a jejích dopadech budou informovat také webové stránky rozhlas.cz a mujRozhlas.cz a mobilní aplikace můjRozhlas. Uživatelé na nich najdou upozornění na omezenou dostupnost obsahu a informace o změnách ve vysílání. V průběhu stávky bude na digitálních platformách Českého rozhlasu omezeno také publikování nového obsahu, včetně aktuálních epizod pořadů a podcastů. V plném rozsahu bude dostupný pouze předem připravený a publikovaný obsah např. literárně-dramatická díla.
V podcastových aplikacích budou uživatelé o tomto předem informováni v pořadech publikovaných den před stávkou, tedy 2. listopadu. V den stávky budou pořady, které nebudou v ten den publikovány, obsahovat audio sdělení, že tento obsah není dostupný s ohledem na stávku.
zdroj: ČRo