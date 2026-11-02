Finnair využije OneWeb

Finnair využije OneWebDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor Eutelsat bude poskytovat kapacitu na satelitech OneWeb na nízké oběžné dráze (LEO) pro konkurenčního operátora SES (Astra), který ji dodává finskému dopravci Finnair v rámci multiorbitální služby pro palubní připojení.
Na základě této dohody bude 18 letadel typu Embraer E2 vybaveno systémem pro palubní konektivitu využívajícím síť Eutelsat OneWeb (LEO). Vysokorychlostní připojení s nízkou latencí od OneWebu v kombinaci se službami společnosti SES na geostacionární dráze (GEO) zajistí cestujícím společnosti Finnair rychlé a plynulé digitální zážitky - umožní jim streamovat obsah, pracovat online a zůstat ve spojení po celou dobu letu.
Síť Eutelsat OneWeb, která již slouží více než 10 leteckým společnostem po celém světě, dále rozšiřuje svou přítomnost v komerční i obchodní letecké dopravě. V blízké budoucnosti se očekává její zavedení u dalších dopravců.
Rozhodnutí společnosti Finnair dále posiluje pozici Eutelsatu v sektoru letectví a potvrzuje rostoucí zájem předních leteckých společností o multiorbitální řešení konektivity, jejichž cílem je dlouhodobě zvyšovat komfort cestujících.
zdroj: Eutelsat