Eurosport a HBO Max si zajistily biatlon na další čtyři sezony

Eurosport a HBO Max si zajistily biatlon na další čtyři sezonyDNES! | redakce | tisk | názory
Nová dohoda o prodloužení vysílacích práv znamená, že Eurosport, TNT Sports a HBO Max v minimálně čtyřech nadcházejících zimních sezonách nabídnou ještě více biatlonového obsahu než doposud. Ve svém vysílání tak pokryjí všechny soutěže v rámci Světového poháru v biatlonu a mistrovství světa v biatlonu.
Dohoda je platná již pro sezonu 2026/2027 a vztahuje se na všechny evropské trhy s výjimkou severských zemí, Polska a Ruska. Na 34 trzích navíc zahrnuje exkluzivní vysílací práva na kompletní sezonu Světového poháru.
Televizní přenosy budou dle dohody nadále zprostředkovávat Eurosport, který je již více než 35 let považován za domov zimních sportů v Evropě, a ve Velké Británii a Irsku také partnerská stanice TNT Sports. Diváci se mohou těšit na nadcházející světové šampionáty, které budou hostit estonské Otepää (2027), rakouský Hochfilzen (2028) a norské hlavní město Oslo (2029). V roce 2030 stanice zajistí také kompletní pokrytí biatlonového programu zimních olympijských her ve francouzských Alpách.
Hlavní streamovací platformou pro biatlon bude HBO Max, která nabídne všechny závody živě i ze záznamu. Předplatitelé budou mít k dispozici inovativní funkce, včetně Klíčových momentů (Key Moments), díky nimž mohou snadno přeskakovat k nejzajímavějším okamžikům závodů a kdykoliv si je znovu přehrát. Přenosy doplní také rozsáhlé redakční zpravodajství, rozhovory, krátké sestřihy závodů a další digitální obsah na lokálních webových stránkách, v aplikacích a na sociálních sítích.
Biatlon je jedním z pilířů zimního sportovního portfolia Eurosportu a TNT Sports, které zahrnuje přenosy všech závodů Světového poháru a mistrovství světa ve dvanácti disciplínách, včetně skoků na lyžích či alpského lyžování. Jedním z faktorů, které přispěly k uzavření nové dohody, bylo také potvrzení dějišť a závodního programu Světového poháru Mezinárodní biatlonovou unií (IBU) až do sezóny 2029/2030.
Loňská sezóna se nesla ve znamení francouzské dominance. Celkové pořadí Světového poháru ovládli mezi muži Éric Perrot a mezi ženami Lou Jeanmonnotová, kteří shodně získali své první velké křišťálové glóby. Perrot navíc triumfoval také v závodě úvodního ročníku festivalu Loop One v Mnichově.
Kalendář biatlonové sezóny 2026/2027
* 24. - 29. listopadu 2026 - Kontiolahti, Finsko
* 1. - 6. prosince 2026 - Hochfilzen, Rakousko
* 8. - 13. prosince 2026 - Annecy-Le Grand-Bornand, Francie
* 31. prosince 2026 - 3. ledna 2027 - Pokljuka, Slovinsko
* 5. - 10. ledna 2027 - Ruhpolding, Německo
* 12. - 17. ledna 2027 - Antholz-Anterselva, Itálie
* 19. - 24. ledna 2027 - Nové Město na Moravě, Česká republika
* 8. - 21. února 2027 - Otepää, Estonsko (mistrovství světa v biatlonu)
* 2. - 7. března 2027 - Oberhof, Německo
* 9. - 14. března 2027 - Östersund, Švédsko
* 16. - 21. března 2027 - Oslo-Holmenkollen, Norsko (finále Světového poháru)
zdroj: WBD