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Air Astana s konektivitou z více typů oběžných drah

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost SES (Astra) byla vybrána kazašským národním dopravcem Air Astana, který získal řadu ocenění, k zavedení nové generace služeb konektivity na palubách jeho letounů Airbus A321LR.

První letadlo vybavené tímto systémem bylo nasazeno do komerčního provozu 29. října 2026. Instalace bude následně pokračovat i v dalších letounech typu A321LR.

Díky nové anténě s elektronicky řízeným svazkem (ESA) od společnosti SES nabízí letadlo spolehlivé připojení prostřednictvím sítě SES, která využívá více typů oběžných drah (tzv. multi-orbit síť). SES zajistí kompletní správu služeb konektivity pro celou flotilu, což cestujícím společnosti Air Astana umožní využívat nepřerušované online připojení po celou dobu letu.

Tato služba podporuje vizi společnosti Air Astana, jejímž cílem je proměnit zážitek z cestování pro pasažéry létající pracovně i za odpočinkem. Prostřednictvím portálu konektivity, který nese značku letecké společnosti, získají cestující přístup k řadě možností - od bezplatných streamovacích služeb pro zákazníky prémiových tříd až po flexibilní placené balíčky pro cestující v ekonomické třídě. Službu zajišťuje společnost QMobile (dříve Jusan Mobile), přední poskytovatel telekomunikačních a technologických služeb v Kazachstánu.

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22:15 Emma.
00:20 Sisi II (4/6)
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21:40 Specialisté (180)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Malý pitaval z velkého města (10)
21:35 Dobrodružství kriminalistiky (20)
22:45 Dvojka na zabití 2 (2)
kanál SEZNAM 20:10 Mé jméno je Nikdo
22:35 Kurýr 3
00:45 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 8 (15)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 To nejlepší z Vtipu za stovku
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v dolinách (10/13)
21:35 Reportéri
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kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Vstup zakázaný
21:05 Pozvánka do budúcnosti (3/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Studňa (1)
22:00 Farma XVIII.
23:15 Uragán
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21:20 Doktor z hor II. (15)
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