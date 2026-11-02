Air Astana s konektivitou z více typů oběžných drah

Air Astana s konektivitou z více typů oběžných drahDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost SES (Astra) byla vybrána kazašským národním dopravcem Air Astana, který získal řadu ocenění, k zavedení nové generace služeb konektivity na palubách jeho letounů Airbus A321LR.
První letadlo vybavené tímto systémem bylo nasazeno do komerčního provozu 29. října 2026. Instalace bude následně pokračovat i v dalších letounech typu A321LR.
Díky nové anténě s elektronicky řízeným svazkem (ESA) od společnosti SES nabízí letadlo spolehlivé připojení prostřednictvím sítě SES, která využívá více typů oběžných drah (tzv. multi-orbit síť). SES zajistí kompletní správu služeb konektivity pro celou flotilu, což cestujícím společnosti Air Astana umožní využívat nepřerušované online připojení po celou dobu letu.
Tato služba podporuje vizi společnosti Air Astana, jejímž cílem je proměnit zážitek z cestování pro pasažéry létající pracovně i za odpočinkem. Prostřednictvím portálu konektivity, který nese značku letecké společnosti, získají cestující přístup k řadě možností - od bezplatných streamovacích služeb pro zákazníky prémiových tříd až po flexibilní placené balíčky pro cestující v ekonomické třídě. Službu zajišťuje společnost QMobile (dříve Jusan Mobile), přední poskytovatel telekomunikačních a technologických služeb v Kazachstánu.