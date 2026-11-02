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Stávka zaměstnanců omezí úterní vysílání České televize

DNES! | redakce | tisk | názory

Zaměstnanci České televize vstoupí v úterý 3. listopadu 2026 do čtyřiadvacetihodinové stávky, která se projeví změnami v televizním programu i omezením zpravodajství a digitálních služeb. Diváci neuvidí například Události, Studio 6, Dobré ráno, Sama doma, Černé ovce nebo Události v kultuře.

Celodenní stávku zaměstnanců ČT vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborových organizací působících v ČT a ČRo v reakci na projednávání návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu, který přiznává médiím veřejné služby výrazně nižší finanční prostředky. Podle iniciativy Veřejnoprávně by projednávaná změna zejména zasáhla hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců České televize, ohrozila institucionální a ekonomickou nezávislost médií veřejné služby, jejich dlouhodobou stabilitu a schopnost plnit zákonem stanovené úkoly veřejné služby.

Vedení České televize plně respektuje právo svých zaměstnanců na stávku. Vnímá zároveň svou odpovědnost vůči milionům diváků, kteří Českou televizi sledují a považují ji za nezastupitelný zdroj důvěryhodných informací. Proto uzavřelo vedení televize s iniciativou Veřejnoprávně memorandum o zajištění nezbytného zpravodajského vysílání zejména při mimořádných událostech a v maximální možné míře zachovává na většině televizních programů standardní vysílání.

Omezení vysílání a digitálních produktů
ČT24 přejde od půlnoci na úterý do omezeného režimu. Každou celou hodinu nabídne krátkou zpravodajskou relaci. Mezi relacemi zařadí archivní pořady, aktuální zprávy budou dostupné také ve spodní informační liště.

Na ČT1 se nebudou vysílat Studio 6, Sama doma, Černé ovce, Události v regionech ani Události v regionech plus. Omezení se dotkne také předpovědi počasí a sportovního zpravodajství. Večerní Události a Branky, body, vteřiny nahradí krátké zprávy. Do vysílání nebude zařazen ani publicistický pořad Rozpleteno.

Na ČT2 se nebudou vysílat ranní pořad Dobré ráno ani Zprávy v českém znakovém jazyce. Události v kultuře na ČT art nahradí krátké zprávy z ČT24. ČT sport nabídne záznamy sportovních přenosů a výběr z archivu.

Po dobu stávky nebudou aktualizovány weby ČT24 a ČT art, nabídka iVysílání ani sociální sítě ČT.

Programová nabídka dětského programu ČT :D zůstane s ohledem na věk jeho diváků beze změny.

O stávce a jejích dopadech budou diváci informováni přímo ve vysílání prostřednictvím informační lišty na programech ČT. Informace zveřejní Česká televize na všech svých sociálních sítích a digitálních platformách.

zdroj: ČT

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