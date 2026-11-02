Africká platforma DSTV s programy do Evropy

Africká platforma DSTV s programy do EvropyDNES! | redakce | tisk | názory
Trochu nezvyklou "podívanou" nabízí africká satelitní placená televize DSTV. Dva její transpondéry se totiž vysílají v paprsku Evropa a Afrika. Díky tomu se signál výjimečně dostává na starý kontinent.
Africká DTH služba DSTV rozšiřuje svoji kapacitu. S ohledem na obsazení jiných vhodných transpondérů v paprsku Jižní Afrika, byly další volné kapacity se širším pokrytím - tedy Evropa a Afrika.
Pro potřeby distribuce televizních a rozhlasových programů DSTV se využívají frekvence 12,602 GHz (pol. V) a 12,722 GHz (pol. H) na satelitu Intelsat 20 (68,5°E). Všechny programy jsou ale kryptovány systémem Irdeto (CAID 0606 a 06E5). Vedle tedy možnosti naladění afrického paketu z velmi vzdálených zemí momentálně nenabízí žádné jiné zajímavosti.
Družice Intelsat 20 vedle DSTV šíří do Evropy řadu programů z Afriky, převážně s obsahem pro věřící. Tyto programy jsou šířeny volně ( FTA).
technické parametry - DSTV:
• Intelsat 20 (68,5°E), freq. 12,602 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/QSPK
• Intelsat 20 (68,5°E), freq. 12,722 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/QSPK