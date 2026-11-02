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Al Jazzera rozšířila svoji přítomnost v Evropě

včera | redakce | tisk | názory

Známá katarská televizní skupina Al Jazzera (Al-Džazíra) rozšířila svoji distribuci programů v Evropě. Divákům nově nabízí dva programy ve vysokém rozlišení (HDTV). Oba jsou poskytovány volně ( FTA).

Al Jazzera od 1. listopadu divákům v Evropě, severní Africe a na Středním východě ze satelitu Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E nabízí dvě nově stanice Al Jazzera Live HD a Al Jazzera Now HD.

Zcela novou stanicí je druhá jmenovaná - tedy Al Jazzera Now HD, zatímco první zmíněná byla na pozici 13°E doposud poskytována jen v klasickém SD rozlišení. Obě stanice se vysílají v arabském jazyce.

Al Jazzera na pozici 13°E vysílá celkem 5 různých programů: Al Jazzera HD, Al Jazzera Live HD (také v SD), Al Jazzera Now HD, Al Jazzera Documentary (vše v arabštině) a Al Jazeera English HD (v angličtině). Všechny programy jsou poskytovány zdarma.

technické parametry - Al Jazzera Live HD, Al Jazzera Now HD:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,577 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

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