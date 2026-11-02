Al Jazzera rozšířila svoji přítomnost v Evropě

Al Jazzera rozšířila svoji přítomnost v Evropěvčera | redakce | tisk | názory
Známá katarská televizní skupina Al Jazzera (Al-Džazíra) rozšířila svoji distribuci programů v Evropě. Divákům nově nabízí dva programy ve vysokém rozlišení (HDTV). Oba jsou poskytovány volně ( FTA).
Al Jazzera od 1. listopadu divákům v Evropě, severní Africe a na Středním východě ze satelitu Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E nabízí dvě nově stanice Al Jazzera Live HD a Al Jazzera Now HD.
Zcela novou stanicí je druhá jmenovaná - tedy Al Jazzera Now HD, zatímco první zmíněná byla na pozici 13°E doposud poskytována jen v klasickém SD rozlišení. Obě stanice se vysílají v arabském jazyce.
Al Jazzera na pozici 13°E vysílá celkem 5 různých programů: Al Jazzera HD, Al Jazzera Live HD (také v SD), Al Jazzera Now HD, Al Jazzera Documentary (vše v arabštině) a Al Jazeera English HD (v angličtině). Všechny programy jsou poskytovány zdarma.
technické parametry - Al Jazzera Live HD, Al Jazzera Now HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,577 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA