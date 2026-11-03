Jediná vteřina - nový dokument Víta Klusáka exkluzivně na Oneplay

Jediná vteřina - nový dokument Víta Klusáka exkluzivně na OneplayDNES! | redakce | tisk | názory
Celovečerní dokument Jediná vteřina režiséra Víta Klusáka vypráví prostřednictvím výpovědí skutečné příběhy těch, kterým život zásadně změnila dopravní nehoda, a ukazuje, jak málo stačí k tragédii: jediná vteřina nepozornosti, spěchu nebo přeceňování vlastních sil.
Dokument exkluzivně uvede Oneplay 15. listopadu, symbolicky na Světový den obětí dopravních nehod.
Ve snímku se ti, kteří zavinili tragickou nehodu, vracejí na skutečná místa nehod. Čtyři skutečné příběhy, v nichž nehrála hlavní roli bezohledná jízda či extrémní riskování, ale zdánlivě obyčejné situace, které všichni poznají - například rozptýlení pozornosti telefonem, nedodržení bezpečného odstupu ve spěchu nebo jízdu navzdory únavě. Ve svých výpovědích se vracejí k jediné vteřině při zdánlivě normálním řízení, která měla ale tragické následky.
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Dokumentární film dokáže skutečnost zachytit jako příběh. A příběh někoho konkrétního, kdo za volantem udělal bohužel běžně tolerovanou chybu s tragickými následky, je vám mnohem blíž, než když si listujete v černé kronice. Dojde vám, že jste za tím volantem mohli sedět vy,“ říká režisér Vít Klusák.
Dokument, který diváci uvidí exkluzivně na Oneplay od 15. listopadu, nezastavuje u okamžiku střetu. Sleduje i následky, které pokračují dlouho poté - v životech viníků, pozůstalých i přeživších. Upozorňuje tak na chování, které si řidiči běžně v různých situacích u svého řízení dokážou omluvit: nepozornost, telefon za volantem, malý odstup, jízdu během únavy a nepřizpůsobenou rychlost.
K dokumentu, jejímž mediálním partnerem je TV Nova, se připojila také Česká asociace pojišťoven s navazující preventivní kampaní „Normální řízení zabíjí“. V roce 2025 zemřelo při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel 375 lidí. Z toho 346 obětí má na svědomí chování za volantem, které jsme si zvykli považovat za „normální“; zbylých 29 připadá na agresivní jízdu. „
Zvykli jsme si normalizovat chování za volantem, o kterém víme, že je nebezpečné,“ doplňuje Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.
zdroj: Nova