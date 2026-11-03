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Nový seriál z vlastní tvorby i hororové trháky v listopadu na prima+

DNES! | redakce | tisk | názory

Streamovací platforma prima+ přinese v předposledním měsíci roku 2026 jeden titul z vlastní tvorby, dále romantické filmy, horory ale i poutavé seriály.

Dramaticko-psychologický seriál "My nejsme sekta" (2026) je z vlastní produkce. Šestidílné psychologické drama scenáristky a režisérky Andrey Sedláčkové vypráví příběh advokátky Denisy (Tatiana Dyková), která přebírá obhajobu mladé veterinářky Martiny (Sarah Haváčová) obviněné z vraždy. Zpočátku jednoznačný případ se postupně mění v mnohovrstevnaté pátrání po pravdě a odhaluje fungování manipulativního uzavřeného společenství, jehož vliv dokáže zásadně proměnit lidské myšlení i morální hranice.

Nový český film "Po večerce" (2026) vypráví o manažerovi na pokraji úplného vyhoření, který se rozhodne ujmout vedení zchátralého letního dětského tábora a kde se dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora.

Romantický film "Představa o tobě" (USA, 2024) vypráví o čtyřicetileté svobodné matce, která si nečekaně začne se čtyřiadvacetiletým zpěvákem nejpopulárnější chlapecké kapely na světě.

Napětí přinese horor "Heretik" (USA, 2024) o smrtící hře na kočku a myš.

Další horor "Substance" (Velká Británie / Francie, 2024) je o stárnoucí hvězdě televizních obrazovek, která dostává možnost vyzkoušet zázračnou substanci, díky které může být mladší, krásnější a dokonalejší. Má to všechno ale jeden háček. Jaký? Prozradí film.

Pro fanoušky adrenalinu nabízí prima+ akčně-dobrodružný film "Gladiátor II" (USA / Velká Británie, 2024).

Romantický film "One Upon A Christmas Crown" (Kanada, 2025) je vánočním filmem o princezně, kterou čeká korunovace a převzetí královských povinností.

Další romantiku nabízí titul "Příručka vánoční lásky" (USA, 2025) je příběh o lásce, kompromisech a skutečném kouzlu Vánoc.

Romantický film "Neplánované Vánoce" (USA, 2025) vypráví o Justinovi, který se po nečekaném zrušení zásnub rozhodne strávit Vánoce o samotě v odlehlé horské chatě, kde měl původně prožít líbánky. Jeho plány na klidný pobyt však vezmou za své, když se na chatě objeví Jane, sestřenice jeho bývalé snoubenky.

Horor "Slunovrat" (USA / Švédsko, 2019) ukazuje, že za bílého dne se mohou odehrávat ty nejtemnější věci.

Ze seriálů prima+ tento měsíc nabídne například šestidílný seriál "Noční hlídka" (Velká Británie, 2024) o poklidné cestě, která se promění v boj o přežití, když neznámí hackeři převezmou kontrolu nad vlakovým systémem a souprava se začne nekontrolovatelně řítit po kolejích.

"Podezřelý partner" (Jižní Korea, 2017) je romantický dvacetidílný komediální seriál vypráví o právní stážistce, která se stane podezřelou z vraždy.

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