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RTL UHD se přestěhoval

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatel německé privátní televizní skupiny RTL ukončil distribuci programu RTL UHD (vysílání pořadů RTL v nativním ultra vysokém rozlišení) v DVB-S multiplexu na satelitu Astra 1P. Tentýž program je nyní možné naladit DVB-S2 platformě.

Z důvodu optimalizace satelitní kapacity na pozici 19,2°E bylo na konci září zahájeno šíření stanice RTL UHD v DVB-S2 multiplexu, na kmitočtu 10,994 GHz na téže družici.

Po dobu zhruba pěti týdnů bylo vysílání dostupné na starém i novém kmitočtu s cílem umožnit zákazníkům přeladit si přijímač na nové vysílací parametry.

Souběh skončil a nyní je program poskytován jen z nové frekvence.

Program RTL UHD je součástí pay-tv služeb Sky Deutschland, HD+ a CANAL+ Austria.

aktuální technické parametry - RTL UHD:

• Astra 1P (19,2°E), freq. 10,994 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK

původní technické parametry - RTL UHD (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,391 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK

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