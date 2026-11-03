Clever Media Group převezme rumunský Kanal D

Clever Media Group převezme rumunský Kanal DDNES! | redakce | tisk | názory
Společnosti Doğan Media Invest BV a DHI Investment podepsaly kupní smlouvu na celý balík akcií společnosti Dogan Media International se společností Romanian Content Project SRL, kterou vlastní Clever Media Network SRL a EAD.RO Interactive SRL.
Portfolio společnosti Doğan Media International SA zahrnuje dva všeobecně vysílané televizní kanály Kanal D a Kanal D2, rozhlasovou stanici Radio Impuls a digitální divizi.
Dokončení transakce je podmíněno získáním schválení od příslušných orgánů a splněním podmínek stanovených ve smlouvě.
Do doby dokončení bude společnost Dogan Media International fungovat ve své současné struktuře a její provoz, týmy a značky budou fungovat za běžných podmínek a bez přerušení.
Rumunská Clever Media Group provozuje všeobecně-zábavní kanály Prima TV, Prima Comedy, Nostalgia TV, Cinemaraton, Cinemaraton Plus, Prima History, Prima World & Travel, sportovní a zpravodajské stanice Prima Sport 1 až 5, Prima 4K, Prima News, Profit News, Agro TV a Medika TV. Dále provozuje online platformy PrimaPlay.ro, primasport.ro, primatv.ro, profit.ro a řadu dalších.
zdroj: Dogan Media