Talk show CANAL+ Big Pete získala další ocenění

Talk show CANAL+ Big Pete získala další oceněníDNES! | redakce | tisk | názory
Talk show Big Pete slaví další úspěch. Po nedávném vítězství na festivalu SPORTFILM v Liberci získala v silné celosvětové konkurenci ocenění Mention d'Honneur 2026 v prestižní kategorii Documentary - Great Champion na mezinárodním festivalu SPORT MOVIES & TV v Miláně.
Pořad, který vzniká v koprodukci společností CANAL+ a Livesport, se během krátké doby stal mezinárodním hitem a dnes ho sledují diváci už ve 12 zemích světa.
Ocenění pro vítězný projekt převzali během slavnostního galavečera v milánském sále Auditorium di Palazzo Lombardia výkonní producenti Jiří Hošek, Head of Sports CANAL+ pro Českou republiku a Slovensko, a Alan Záruba, Chief Digital Content Officer společnosti Livesport. Triumf na mezinárodním poli je pro tvůrce tou nejlepší motivací do další práce - už na začátku příštího roku se totiž rozjede natáčení druhé řady, která opět nabídne otevřené rozhovory s největšími ikonami světového sportu.
Mezinárodní festival SPORT MOVIES & TV - Milano International FICTS Fest letos oslavil již svůj 44. ročník. Festival je celosvětovým finále série 27 festivalů konaných napříč 5 kontinenty v rámci World FICTS Challenge a je považován za světový šampionát v oblasti sportovní televize, filmu, komunikace a sportovní kultury.
Big Pete
Talk show Petra Čecha přináší otevřené rozhovory s výraznými osobnostmi světového sportu. Společné vzpomínky a zkušenosti odhalují nejen zlomové okamžiky slavných kariér, ale i zákulisní tlak, psychickou náročnost a osobní vztahy na vrcholové úrovni. Diváci mají jedinečnou možnost nahlédnout do světa špičkového sportu očima muže, který se na jeho absolutním vrcholu pohyboval dvě dekády.
V již odvysílaných dílech se po boku Petra Čecha představily ikony jako Ashley Cole, Aaron Lennon, Ryan Mason či Carlo Cudicini. Říjnové vysílání nabídne další dvě zvučná jména - anglickou fotbalistku Sue Smith a hokejového brankáře Pavla Francouze.
Žánr: talk show
Stopáž: 30 min.
Vysílání: Premiéry každé druhé pondělí od 20:00 na stanici CANAL+ Sport a ve videotéce streamovací platformy CANAL+ (12. října: bývalá anglická fotbalová reprezentantka Sue Smith a 26. října: vítěz Stanley Cupu Pavel Francouz)
Moderátor: Petr Čech
Režie: Michal Fencl
Autoři námětu a výkonní producenti: Jiří Hošek (CANAL+), Alan Záruba (Livesport)
Produkce: CANAL+, Livesport
Stanice CANAL+ Sport 1 a CANAL+ Sport 2 nabízejí přímé přenosy prestižní anglické Premier League, ženského tenisového okruhu WTA i nejvyšší ženské fotbalové soutěže Barclays Women's Super League (BWSL). Portfolio doplňuje elitní francouzská ragbyová liga Top 14 a dynamická padelová série Premier Padel.
zdroj: CANAL+