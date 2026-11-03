SledovaniTV: Spektrum a JOJ Cinema v listopadu pro všechny

SledovaniTV: Spektrum a JOJ Cinema v listopadu pro všechnyDNES! | redakce | tisk | názory
SledovaniTV pokračuje v nabídce bezplatných promokanálů. V listopadu najdou všichni zákazníci ve svých balíčcích dokumentární kanál Spektrum a filmovou stanici JOJ Cinema. Oba kanály budou zdarma dostupné po celý měsíc jako součást služby SledovaniTV.
Dokumentární kanál Spektrum se věnuje vědě, technice, historii i přírodě. Přináší zajímavosti ze světa, které baví a zároveň poučí. Diváci se mohou těšit například na dokument Rok na Zemi: rok 2024 z vesmíru, který 14. listopadu ukáže nejvýznamnější události roku 2024 prostřednictvím satelitních záběrů. Fanoušky špionáže zase zaujme seriál Spycraft o pomůckách a technologiích, bez kterých se tajní agenti neobejdou.
Na kanálu JOJ Cinema najdou diváci osvědčenou filmovou klasiku na jednom místě. Romantické příběhy, dramata i komedie, ke kterým se rádi vracíme. Mezi listopadovými premiérami nesmí chybět rodinný film Malý velký pes. Desetiletá Annie v něm se svým čtyřnohým parťákem dokazuje, že i obyčejný vořech může mít srdce šampiona. Na JOJ Cinema bude mít premiéru 15. listopadu.
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Listopad je měsícem dlouhých večerů, které přímo vybízejí k pohodlnému sledování televize. Proto jsme pro naše zákazníky připravili kombinaci zajímavých dokumentů a oblíbených filmů, ze které si vybere každý, bez ohledu na to, jaký balíček využívá,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
zdroj: SledovaniTV