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JOJ Group zdraží reklamu o 6,7 %, digitál o 3,5 %

DNES! | redakce | tisk | názory

JOJ Group dnes představila obchodní politiku pro rok 2027. Ta počítá se zdražením reklamy v lineárním vysílání ale i v online prostoru. Provozovatel sází na silný obsah a propojení televize s digitálem.

Lineární televize podle provozovatele zůstává základním médiem. Podle údajů prezentovaných JOJ Group si ji denně zapne 3,21 milionů lidí a diváci při ní tráví více než 5 hodin denně. Více než 2 třetiny z nich během dme zasáhne alespoň jedna ze stanic JOJ Group - jde o více než 2,2 milionu diváků denně. Na stanicích provozovatele stráví v průměru 105 minut.

Dětská stanice Jojko týdně osloví přibližně 123 tisíc dění a 92 tisíc matek. Zpravodajská JOJ 24 zase 158 tisíc lidí z měst nad 100 tisíc obyvatel. Výrazným diferenciátorem skupiny zůstává sport - stanice JOJ Šport týdně zasahuje 577 tisíc mužů a hokejové MS v roce 2026 oslovili přibližně 3,37 milionu diváků. JOJ Group připomněla, že vysílací práva na MS v hokeji drží až do roku 2034.

Reklama na stanicích JOJ v roce 2027 zdraží o 6,7 procenta. Obchodní cílová skupina zůstává nezměněna - 15 až 57 let, TS3 + hosté. Základní CPP se mění na 1947 eur, čemuž se adekvátně přizpůsobí celý cenový grid.

Bez změny zůstávají prime-time, sezónní, powerbreakové, poziční, doublebrandové, sponzoringové a spotové indexy.

Zachované zůstává i rozdělení televizního bundlu: TV JOJ nese hodnotu 60 %, Plus 14 %, JOJ Krimi 11 %, ostatní stanice JOJ Group 5 % a stanice skupiny Prima zastupované na slovenském trhu 10 %.

Více než polovinu pravidelných diváků obsahu na JOJ Play tvoří lidé ve věku od 18 do 34 let, přičemž měsíčně na platformě stráví více než 55 hodin. Pro zadavatele reklam to znamená možnost rozšířit televizní zásah i do prostředí streamingu a Connected TV.

V digitální oblasti počítá JOJ Group pro rok 2027 s navýšením cen o 3,5 %.

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