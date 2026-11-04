Sériový manžel s Jakubem Prachařem míří na Oneplay

Sériový manžel s Jakubem Prachařem míří na OneplayDNES! | redakce | tisk | názory
Včera večer proběhla v pražském kině Aero slavnostní premiéra nového šestidílného Oneplay Originálu Sériový manžel. Série je volně inspirována skutečnými příběhy romantických podvodů a sleduje osudy tří žen, které uvěřily stejnému muži a jeho slibům o společné budoucnosti.
Stojí za ní jedni z nejoceňovanějších českých televizních tvůrců současnosti - režisérka Tereza Kopáčová, jejíž seriály Ochránce a Studna získaly České lvy, a kreativní producent TV Nova a Oneplay Tomáš Hruška, který je držitelem Českého lva za sérii Metoda Markovič: Hojer. V hlavních rolích se představí Jakub Prachař, Nataša Bednářová, Jindřiška Dudziaková a Petra Hřebíčková. Na Oneplay série vstoupí 13. listopadu. Nové epizody budou přibývat každý pátek.
Řeznice Táňa, pošťačka Lída a těhotná brigádnice Mirka. Tři ženy, tři různé životní příběhy a jeden muž, který jim obrátil život naruby. Milan Bareš působí jako ideální partner. Umí naslouchat, chápat a říkat přesně to, co ženy potřebují slyšet. Postupně si je získává, slibuje jim společnou budoucnost a nenápadně přebírá kontrolu nad jejich životy. Z romantického příběhu se tak stává drama o zneužité důvěře a hledání cesty zpět k sobě samým.
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Romantické podvody jsou dnes velmi aktuálním tématem a ukazuje se, že se mohou týkat prakticky kohokoliv. Chtěli jsme proto natočit sérii, která bude divácky atraktivní, ale zároveň bude mít i společenský přesah. Sériový manžel ukazuje, jak snadno lze zneužít lidskou touhu po lásce a blízkosti, ale také to, že i z takové zkušenosti vede cesta ven,“ říká Michal Reitler, ředitel vývoje TV Nova a Oneplay.
Sériový manžel vychází z několika skutečných případů romantických podvodů, které mají často překvapivě podobný průběh. Při přípravě scénáře tvůrci spolupracovali také s odborníky, z nichž někteří se přímo podíleli na vyšetřování podobných kauz. Jejich zkušenosti pomohly věrohodně zachytit jednání podvodníků i psychologii vztahů, v nichž dochází k citové manipulaci.
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Byli bychom rádi, kdyby série kromě silného příběhu dokázala divákům přiblížit i některé mechanismy manipulace a varovné signály, které se v podobných vztazích mohou objevovat. Pokud díky tomu někdo dokáže takovou situaci včas rozpoznat, bude pro nás mít projekt ještě hlubší smysl,“ uvádí Tomáš Hruška, kreativní producent TV Nova a Oneplay.
Postavu Milana Bareše ztvárnil Jakub Prachař, který s režisérkou Terezou Kopáčovou spolupracoval již na sérii Studna. Jeho hrdina na první pohled nepůsobí jako člověk, který by mohl někomu vědomě ubližovat. Právě zdánlivá obyčejnost a klid jsou ale tím, co z něj dělá nebezpečného manipulátora.
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Samozřejmě nemohl působit jako ryzí podvodník, to by mu snad nikdo nenaletěl. Ale je tak sebestředný a účelový a snaží se udržet tolik míčků ve vzduchu, že to úplně věrohodně zvládat nemůže...Tohle všechno jsme se s Jakubem Prachařem snažili vybalancovat v každé jeho scéně,“ vysvětluje režisérka Tereza Kopáčová a dodává: „Po zkušenosti s ním v sérii Studna jsme dobře věděli, že má víc poloh, než se obecně míní. A že je prostě dobrej...“
Jakub Prachař kvůli roli prošel také výraznou fyzickou proměnou a přibral zhruba patnáct kilogramů. Při ztvárnění Milana Bareše vsadil na civilní herecký projev. „
My jsme si hned na začátku řekli, že to vlastně nebudu nijak ‚hrát‘. Že nejlepší bude se v těch situacích normálně pohybovat a nic zbytečně nepřidávat. Ten člověk totiž nemá pocit, že dělá něco špatně. Jemu všechno připadá úplně v pohodě,“ popisuje Jakub Prachař.
Série vznikla podle scénáře Jakuba Votýpky a Ireny Nadažy ve spolupráci se společností Beast Production producentky Martiny Stránské. Vedle představitelů hlavních rolí se v ní objeví i řada dalších známých herců, například Pavel Řezníček, Jakub Štáfek, Martina Preissová, Petr Buchta, Lucie Vondráčková, Barbora Lukešová nebo Ondřej Volejník.
Šestidílná série Sériový manžel bude na Oneplay dostupná od 13. listopadu 2026.
zdroj: Nova