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Světáci, Ucho i Rákosníček: ČT s výstavou Jiřiny Bohdalové

DNES! | redakce | tisk | názory

Výstava „JIŘINA - 90 let pořád ve hře“ se v Galerii Tančící dům otevírá 4. listopadu. Jiřina Bohdalová nechá v rámci svého významného životního jubilea veřejnost nahlédnout hluboko do svého soukromí, které je spojené s televizí, filmem i divadelními prkny. Pro návštěvníky bude expozice otevřena až do konce října příštího roku.

Celý život hraju pro diváky a tahle výstava je takové moje poděkování. Vedle známých kostýmů a cen na ní lidé najdou i kousek mého skutečného soukromí. Snad je to překvapí a potěší,“ říká herečka Jiřina Bohdalová.

Výstava JIŘINA - 90 let pořád ve hře (foto: Česká televize)
▲ Výstava JIŘINA - 90 let pořád ve hře (foto: Česká televize)

Milovníky kultury čekají tři desítky ikonických kostýmů, některé z nich nebyly nikdy vystaveny, například z filmů Světáci, Ucho nebo Dáma na kolejích. Velkým překvapením jsou i originály maleb Jiřiny Bohdalové, které pořizovala pro sebe a své přátele. Bohdalová jako malířka? I tuhle tvář slavné umělkyně Galerie Tančící dům ukáže. Filmoví nadšenci si navíc mohou zblízka prohlédnout například cenné trofeje: Českého lva i divácké ceny TýTý nebo originální kresbu Káji Saudka.

Jiřina Bohdalová je pro Českou televizi naprosto klíčovou osobností. Její profesní dráha je s historií veřejnoprávního vysílání propojena tak pevně, jak je to jen u umělce možné. Jsme hrdí na to, že Česká televize mohla otevřít své bohaté archivy a zapůjčit pro výstavu v Tančícím domě unikátní artefakty, které tuto výjimečnou bilanci mapují,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Výstava JIŘINA - 90 let pořád ve hře (foto: Česká televize)
▲ Výstava JIŘINA - 90 let pořád ve hře (foto: Česká televize)

Vlastní prostor dostane dětská tvorba, jež je interaktivní částí samotné výstavy, kterou si podmaní Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka nebo Malá čarodějnice. Jejich hlasy má s Jiřinou Bohdalovou spojené snad každý v této zemi. Zónu plnou vzpomínek doplní ukázky z její rozsáhlé dabingové práce.

Letošní rok je pro naši galerii mimořádně významný, oslavujeme 30 let od otevření Tančícího domu. Je nám velkou ctí, že v rámci těchto oslav můžeme naše prostory propůjčit výstavě tak významné osobnosti, jakou je Jiřina Bohdalová,“ říká ředitel Galerie Tančící dům Robert Vůjtek.

Jiřina Bohdalová v dabingovém studiu (foto: Česká televize)
▲ Jiřina Bohdalová v dabingovém studiu (foto: Česká televize)

Dojde také na neznámé archivní materiály. A právě tady čeká jeden z největších unikátů: exkluzivní ukázky z filmu Pižla a Žižla, v němž letos pětadevadesátiletá Jiřina Bohdalová poprvé stanula před kamerou. Bylo jí pouhých pět let. Tento unikátní snímek nebyl nikdy vysílán v televizi a široká veřejnost tak dostane jedinečnou šanci vidět úplné začátky herecké legendy. Z archivů se vrátí také retro záznam „Jak Jiřina Bohdalová učí národ telefonovat“. Pamětníky potěší originální loutky ze seriálu Létající Čestmír nebo dobové filmové plakáty a materiály z archivů České televize.

Paní Jiřina Bohdalová je živá legenda a výjimečně inspirující osobnost. Podařilo se nám získat spoustu zajímavých exponátů, které návštěvníky provedou jejím dlouhým a bohatým životem,“ říkají kurátorka výstavy Jana Emma Sommerová a vedoucí projektové kanceláře ČT Petra Dostálová.

Herečky Jiřina Bohdalová a Simona Stašová (foto: Česká televize)
▲ Herečky Jiřina Bohdalová a Simona Stašová (foto: Česká televize)

A čísla? Ta by vydala na několik kariér. Za bezmála 90 let před kamerou zvládla Jiřina Bohdalová přes dvě stě filmových rolí a propůjčila hlas téměř 150 animovaným hrdinům. Na divadelních prknech odehrála 66 sezón a její jméno najdete v titulcích čtyř tisíc televizních pořadů. V současnosti je nejdéle aktivně pracující herečkou na světě. Výstava v Tančícím domě tuto fenomenální kariéru představí prostřednictvím hmatatelných originálů i osobních stop, které v české kultuře zanechává.

Jiřina - 90 let pořád ve hře
Galerie Tančící dům
Jiráskovo nám. 6
120 00 Praha 2
4. 11. 2026 - 30. 10. 2027, otevřeno denně 9-20 hod.
www.galerietancicidum.cz

zdroj: ČT

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