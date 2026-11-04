CANAL+ nabídne v listopadu zdarma pět TV stanic

CANAL+ nabídne v listopadu zdarma pět TV stanicDNES! | redakce | tisk | názory
Mediální skupina CANAL+, která na česko-slovenském trhu provozuje satelitní a internetové televize, nabídne v listopadovém volném vysílání hned pět televizních stanic.
Všichni její zákazníci, včetně těch s původními Skylink balíčky, mohou do konce listopadu zdarma sledovat stanice CANAL+, CANAL+ Drama, CANAL+ Crime, CANAL+ Classics a Spektrum, a to prostřednictvím satelitního příjmu i v aplikacích internetové televize CANAL+ a Skylink Live TV.
Stanice CANAL+ je vlajkovou lodí rodiny CANAL+. Přináší to nejlepší ze současné světové i české scény, premiéry a atraktivní zápasy Premier League. Již 6. listopadu se diváci mohou těšit na českou komedii Bardotky a od 19. listopadu poběží premiérové díly oblíbené akční série S.W.A.T. Exiles.
Emocemi nabitá stanice CANAL+ Drama nabídne 11. listopadu českou komedii Vojtěcha Moravce Matky.
Podívanou plnou nečekaných zvratů, spletitých policejních vyšetřování a odkrývání skutečných zločinů i psychologických zápletek nabízí stanice CANAL+ Crime. Mezi hlavní listopadové taháky patří slovenský mafiánský megahit Miki nebo nový český thriller Říkají mi Lars, kde ústřední dvojici ztvárnili Martin Hofmann a David Švehlík.
Filmovou nostalgii i legendární díla světové a české kinematografie servíruje CANAL+ Classics. Podzimní programové schéma ozdobí Svěrákův Kolja (3. listopadu), Spielbergův přelomový thriller Čelisti (4. listopadu) nebo nestárnoucí komedie Prci, prci, prcičky (20. listopadu).
Na stanici Spektrum HD startuje 20. listopadu premiéra dokureality seriálu V sázce je život, který ve skutečných dramatických situacích představuje divákům ty, jejichž úkolem je den co den bojovat za záchranu životů druhých. Sleduje nadlidské úsilí lékařů, záchranářů, hasičů a vyprošťovacích specialistů, kteří musejí vždy obstát.
Technické parametry - CANAL+ HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,070 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK
Technické parametry - CANAL+ Classics HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,109 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
Technické parametry - CANAL+ Crime HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,343 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
Technické parametry - CANAL+ Drama HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,187 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
Technické parametry - Spektrum HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
zdroj: CANAL+