Daystar HD a Telesur English HD se přesouvají na jiný TP

Daystar HD a Telesur English HD se přesouvají na jiný TPDNES! | redakce | tisk | názory
Dva volně ( FTA) vysílané programy ve vysokém rozlišení (HDTV) se na hlavním evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E přesouvají na nové vysílací parametry.
Jde o stanice Daystar HD a Telesur English HD. Ty se přesouvají z frekvence 11,377 na 11,068 GHz. V současné době probíhá souběžná distribuce na starých a nových parametrech, která potrvá nejdéle do 1.1.2027. Poté bude vysílání na staré frekvenci ukončeno.
Obě HD stanice se přesouvají z DVB-S2 do DVB-S multiplexu.
Důvodem přesunu je předpokládaný konec DVB-S2 platformy na kmitočtu 11,377 GHz. Tento paket šíří také 3 HD stanice CGTN, CNBC Europe a EuroNews Deutsch. Pouze CNBC Europe a EuroNews zatím (?) nejsou šířeny na náhradních frekvencích.
Nové technické parametry - Daystar HD, Telesur English HD:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,068 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK
Původní technické parametry - Daystar HD, Telesur English HD (vysílání zde bude ukončeno!):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,377 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK