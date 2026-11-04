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JOJ Šport chystá Německý pohár přímo z Düsseldorfu

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenská hokejová reprezentace vstupuje do sezóny 2026/2027 tradičním Německým pohárem. Turnaj se uskuteční od 5. do 8. listopadu 2026 v Düsseldorfu a všechny tři zápasy Slovenska odvysílá živě JOJ Šport. Diváci se mohou těšit na souboje s Lotyšskem, Rakouskem a domácím Německem i na studio JOJ Šport přímo ze stadionu.

Pro hlavního trenéra Vladimíra Országha a jeho realizační tým půjde o první mezinárodní prověrku nové sezóny. Turnaj nabídne prostor otestovat aktuální formu hráčů, vyzkoušet nové herní kombinace a prověřit širší reprezentační kádr.

JOJ Šport. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)
▲ JOJ Šport. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)

Slovenský národní tým má složení z hokejistů domácí slovenské Tipsport ligy, české extraligy a dalších kvalitních evropských soutěží.

Štáb JOJ Šport přímo na stadionu
Německý pohár nebude JOJ Šport divákům přinášet pouze prostřednictvím samotných přenosů. Celý štáb televize bude přímo v Düsseldorfu a studio JOJ Šport vznikne přímo na stadionu.

Diváci přitom uvidí známé tváře, které jim na JOJce přimlouvaly i během mistrovství světa v hokeji. Moderátorského mikrofonu se ujme Ladislav Fabo, kterého během celého turnaje doplní hosté Michal Hudec a Dominik Graňák.

Jednotlivé zápasy budou komentovat Richard Weinfortner a Rastislav Konečný, dění přímo z místa bude sledovat redaktor Peter Klimašovský.

JOJ Šport tak přinese kompletní servis přímo z dějiště - předzápasové studio, analýzy, reakce, rozhovory i atmosféru ze stadionu.

Zkušená jména, návraty i reprezentační nováčci
V nominaci nechybí zkušení reprezentanti jako Patrik Koch, Samuel Kněžko, Miloš Roman či Pavel Regenda. Pozornost poutají i návraty útočníků Mariána Studeniče a Samuela Bučeka, kteří si reprezentační dres oblečou po delší přestávce.

Prostor dostanou i nové tváře. Na premiérový start v seniorské reprezentaci čekají obránce Jakub Chromiak a útočníci Simon Jellúš a Peter Bjalončík.

Nominace přitom prošla ještě před odjezdem do Düsseldorfu několika změnami. Zdravotní problémy vyřadily ze sestavy sedm hráčů a realizační tým proto musel povolat náhradníky. Do mužstva dodatečně přibyli Patrik Jurčák, Martin Bodák, František Gajdoš, Marek Valach, Filip Krivošík a Peter Bjalončík.

Tři zápasy Slovenska ve čtyřech dnech
Slovensko odstartuje turnaj ve čtvrtek 5. listopadu proti Lotyšsku. O dva dny později ho čeká Rakousko a účinkování v Düsseldorfu zakončí v neděli soubojem s domácím Německem. Uvedené časy jsou začátky studií JOJ Šport, po kterých bude následovat samotný zápas.

Program Německého poháru na JOJ Šport:
5. listopadu v 15:45 - studio před zápasem Lotyšsko - Slovensko
7. listopadu ve 14:30 - studio před zápasem Slovensko - Rakousko
8. listopadu ve 14:15 - studio před zápasem Německo - Slovensko

zdroj: JOJ

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