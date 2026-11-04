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Česká televize má za sebou celodenní stávku

DNES! | redakce | tisk | názory

Celodenní stávka zaměstnanců České televize, kterou vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborových organizací působících v České televizi a Českém rozhlase, proběhla v úterý 3. listopadu.

Do stávky se dle údajů zveřejněných iniciativou Veřejnoprávně zapojilo celkem 2 257 pracovníků České televize. Stávkovalo se nejen v Praze na Kavčích horách, ale také v televizních studiích v Brně a Ostravě.

Stávka se promítla do programové nabídky a provozu digitálních služeb České televize. Vysílání bylo po celý den omezeno v rozsahu, který Česká televize avizovala již v pondělní tiskové zprávě. Zpravodajství bylo zajištěno v souladu s uzavřeným memorandem mezi vedením České televize a iniciativou Veřejnoprávně, které stanovilo zachování nezbytného zpravodajského vysílání, zejména pro případ mimořádných událostí.

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek se během dne osobně setkal se stávkujícími zaměstnanci před budovou České televize na Kavčích horách.

Respektuji právo zaměstnanců vyjádřit svůj názor, vítám jej a považuji za důležité, abychom spolu i v takto náročné situaci a období, kterým Česká televize prochází, dokázali otevřeně komunikovat. Velmi si vážím všech zaměstnanců, kteří se i během stávky podíleli na zajištění nezbytného provozu a vysílání České televize. A samozřejmě i těch, kdo se ke stávce aktivně nepřipojili proto, že zajišťovali výrobu pořadů, jež pro diváky do vysílání připravujeme. Přerušením pečlivě nastaveného výrobního procesu by pro Českou televizi vznikly nemalé náklady. Věřím, že nás spojuje zájem na zachování silné, nezávislé a stabilní veřejnoprávní televize, která bude i nadále sloužit svým divákům,“ podotkl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Vedení České televize nepodcenilo přípravu na stávkové dění. Právě zodpovědná a profesionální příprava, s důrazem na bezchybné propojení prvků v nestandardně tvořeném obsahu, umožnila zvládnout včerejší mimořádné provizorní vysílání v maximální možné kvalitě.

zdroj: ČT

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