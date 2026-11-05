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Česká televize představila v Cannes vlastní tvorbu

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká televize na mezinárodním veletrhu MIPCOM 2026 v Cannes představila vlastní tvorbu zahraničním vysílatelům, distributorům a streamovacím platformám. Největší zájem vzbudily nové seriály Kamarád, Na tělo a Hec, ale také pohádka Záhada strašidelného zámku.

ČT zároveň rozšíří programovou nabídku o desítky zahraničních titulů od oceňovaných dramatických seriálů přes historické dokumenty až po koncerty světových hudebních hvězd a nové pořady pro děti.

Telexport České televize se na jednom z nejvýznamnějších světových veletrhů audiovizuální tvorby setkává se zahraničními partnery a nabízí jim pořady z vlastní produkce. Zájem se letos soustředí na hranou tvorbu, kriminální seriály, dětské pořady i pohádky. Největší ohlas napříč jednáními měly nové seriály Kamarád, Na tělo a Hec. Tradičně velký zájem vzbudila také loňská štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku.

Zájem zahraničních partnerů o filmy, seriály a pohádky z produkce České televize nás velmi těší. Je to pro nás potvrzením, že kvalitní domácí audiovizuální tvorba má své místo i na mezinárodním trhu a dokáže oslovit diváky daleko za hranicemi České republiky,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

O české seriály, pohádky i dětskou tvorbu je zájem
Jednání na veletrhu potvrzují zájem zahraničních partnerů o rozmanitou nabídku české audiovizuální tvorby. Vedle nových seriálů a pohádek se pozornost soustředí také na kriminální žánr, komediální tvorbu a pořady pro děti. Pozornost vzbudila například další řada dětského seriálu Elin supertajný deník, který si již získal diváky v zahraničí, nebo vzdělávací pořady jako jsou Energonauti či Tajemství pana M. Poptávka se týká rovněž českých kriminálních seriálů Docent, Oktopus nebo dvoudílného filmu Gerta Schnirch.

Nové zahraniční seriály pro televizní obrazovky i iVysílání
Česká televize současně využívá veletrh k výběru zahraniční tvorby. Diváci se mohou těšit na nové řady známých seriálů, kriminální příběhy i dramatické a komediální novinky z Velké Británie, Francie, Dánska a dalších zemí.

Při výběru zahraničních titulů hledáme především kvalitní a žánrově pestrou tvorbu, která osloví různé skupiny diváků. Chceme nabídnout silné dramatické příběhy, detektivní seriály, dokumenty i pořady pro děti a zároveň rozvíjet nabídku iVysílání. Důležitá je pro nás jak kvalita jednotlivých titulů, tak jejich vhodné začlenění do celkové programové nabídky České televize,“ řekl ředitel divize Program a digitální služby ČT Milan Fridrich.

Mezi výrazné akvizice patří druhá řada westernového seriálu 1923 s Harrisonem Fordem a Helen Mirrenovou, který rozvíjí svět seriálu Yellowstone. Diváci se mohou těšit na další řady britského seriálu Všechny velké a malé bytosti. Do nabídky se vrátí také Sherlock s Benedictem Cumberbatchem a Martinem Freemanem.

Z francouzské tvorby přibydou kriminální série A priori a Carpe Diem nebo seriál Tom a Lola o dvojici vyšetřovatelů, kteří se musejí vypořádat nejen se složitými případy, ale také se společným bydlením.

V nabídce iVysílání se objeví mimo jiné britské kriminální drama Blue Lights z prostředí policejní jednotky v Belfastu, seriál Sherwood, inspirovaný skutečnými událostmi z hornického městečka nedaleko Nottinghamu, rodinný seriál Durrellovi, kriminální drama Stíny nad jezerem nebo komediální série Ladhood o dospívání a životě mladého Brita.

Chybět nebude ani černá komedie Two Weeks in August. Dánská tvorba nabídne osmidílné nemocniční drama Still Breathing o mladých lékařích na náročné stáži. Dokumentární série AI Confidential: Tales from the AI Revolution, která s profesorkou Hannah Fryovou zkoumá souvislosti rozvoje umělé inteligence, nebo kriminální série The Walk-In o novináři odhalujícím plány neonacistické organizace.

Dokumenty, hudební legendy a velké historické příběhy
Významnou část nově pořízené nabídky tvoří dokumentární a historické pořady. ČT2 nabídne například rozsáhlý cyklus Druhá světová válka s Tomem Hanksem, který prostřednictvím archivních materiálů, pohledů historiků a komentáře hollywoodského herce přibližuje největší válečný konflikt v dějinách. Historické události a osobnosti připomenou také série Technické zázraky 2. světové války, Alexandr Veliký a dokudramatický cyklus Koloseum.

Diváci se vydají rovněž do starověkého Egypta a Pompejí. Dokument Egyptské mumie: Hledání nesmrtelnosti přiblíží pohřební rituály a představy starověkých Egypťanů o posmrtném životě, zatímco Podsvětí Pompejí nabídne pohled na temnější stránky života v antickém římském městě. Pokračovat bude také gastronomické cestování s americkou herečkou Evou Longoriovou, tentokrát po Španělsku a Francii.

Na ČT art dostanou prostor portréty světových filmových a hudebních osobností. Dokumentární nabídku obohatí snímky věnované například Brigitte Bardotové, Johnnymu Deppovi, Queen Latifah, Robertu Downeymu Jr., Sigourney Weaverové a Bruci Willisovi. Připraven je také dokument o Gretě Garbo a pokračování cyklu Hvězdy stříbrného plátna.

Hudební nabídka bude mimořádně pestrá. ČT art uvede koncertní záznamy a dokumenty věnované skupinám Queen, Depeche Mode a Pink Floyd i vystoupením Tiny Turnerové, Whitney Houstonové a Bruce Springsteena. Milovníky klasické hudby potěší pořady věnované Lucianu Pavarottimu a jeho hudebním přátelům, Andreu Bocellimu či skladateli Antoniu Salierimu a jeho vztahu k Mozartovi.

Vánoční program doplní mimo jiné koncerty z Vídně a Assisi, vánoční vystoupení Gwen Stefani a taneční inscenace baletů Louskáček a Labutí jezero.

Novinky také pro dětské diváky
Nové pořady zamíří i na dětskou stanici ČT :D. Pokračovat bude britská pekařská soutěž Peče celá Británie X a XI a oblíbený cyklus Operace JAUU! XIV. Děti se mohou těšit na další řady animovaného seriálu Vegesauři IV a V i na novinku Mortina, jejíž hrdinkou je holčička-strašidlo a její dobrodružství v tajemném zámku.

zdroj: ČT

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