Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 5. listopadu 2026, svátek má Miriam

Eurosport uvede sérii o největších sportovcích historie

DNES! | redakce | tisk | názory

Nová dokumentární série bude mít na Eurosportu a TNT Sports premiéru již tento týden a nabídne fanouškům unikátní příležitost nahlédnout, co po fyzické i psychické stránce zažívají sportovní superhvězdy. A možná nabídne i odpověď na otázku, jak se zařadit po bok nejlepších sportovců historie.

První snímek se zaměří na pětinásobného vítěze Tour de France Tadeje Pogačara. Pětačtyřicetiminutový dokument s názvem Anatomy of a G.O.A.T. nabídne nové rozhovory se slovinským cyklistou, jeho rodiči, týmovými kolegy, odborníky na sportovní vědu i dalšími osobnostmi cyklistického světa. Společně se pokusí rozklíčovat, co stojí za Pogačarovou mimořádnou dominancí v současné silniční cyklistice. Premiéra proběhne v sobotu 7. listopadu. Evropští fanoušci budou moci dokument sledovat na Eurosportu 2 od 14:00 hodin, diváci ve Velké Británii a Irsku pak na TNT Sports 1 od 15:15 místního času. Od stejného dne bude snímek dostupný také na streamovací platformě HBO Max.

Pogačar se v pouhých 28 letech může pochlubit působivou sbírkou cyklistických úspěchů. Slovinský fenomén má na kontě již více než stovku profesionálních vítězství v závodech pod hlavičkou UCI, včetně 13 triumfů na cyklistických monumentech, dvou titulů mistra světa v silniční cyklistice či prvenství na Giro d'Italia. Letos v létě navíc přepsal historii Tour de France, když získal svůj pátý žlutý trikot pro celkového vítěze a vyrovnal historický rekord této legendární Grand Tour.

Dokument vychází z dosud nezveřejněných dat a analýz společnosti WHOOP, které doplňují komentáře odborníků. Veškeré statistiky jsou pečlivě ověřené a díky originálnímu grafickému zpracování také přehledné. Snímek je rozdělen do pěti kapitol, z nichž každá zkoumá jiný aspekt Pogačarovy výjimečnosti a hledá odpověď na otázku, proč tak výrazně převyšuje konkurenci.

Kromě nového rozhovoru se samotným Tadejem Pogačarem se v dokumentu objeví také řada cyklistických legend, odborníků i lidí z jeho nejbližšího okolí:

* Mirko Pogačar a Marjeta Pogačar - rodiče Tadeje Pogačara
* Eddy Merckx - jedenáctinásobný vítěz Grand Tour, včetně pěti triumfů na Tour de France
* Alberto Contador - sedminásobný vítěz Grand Tour a cyklistický expert Eurosportu a TNT Sports
* Geraint Thomas - vítěz Tour de France z roku 2018
* Matteo Trentin - mistr Evropy v silniční cyklistice z roku 2018 a bývalý Pogačarův týmový kolega
* Ińigo San Millán - bývalý Pogačarův trenér a uznávaný odborník na fyziologii sportovní zátěže
* Jean-Benoît Morin - odborník na sportovní vědu
* Kristen Holmes - viceprezidentka společnosti WHOOP pro vědu o sportovním výkonu
* Matt Stephens - moderátor TNT Sports

Eurosport a TNT Sports dlouhodobě patří mezi hlavní domovy světové cyklistiky a fanouškům nabízejí nejrozsáhlejší pokrytí tohoto sportu. Každoročně odvysílají více než 1 000 závodních přenosů v průběhu více než 300 dnů. Jejich nabídka zahrnuje všechny závody mužské i ženské UCI World Tour, všechny tři Grand Tours, mistrovství světa v silniční, horské a dráhové cyklistice, cyklokrosu i BMX a také kompletní seriál WHOOP UCI Mountain Bike World Series. Živé přenosy navíc doplňují původní dokumentární snímky a další pořady, mezi které patří právě i novinka Anatomy of a G.O.A.T.

zdroj: WBD

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Proč nejsou Eurosporty v CANAL+ na satelitu?
Proč nejsou Eurosporty v CANAL+ na satelitu?
Skylink otevřel nové pozice stanic CANAL+
Skylink otevřel nové pozice stanic CANAL+
CANAL+ nabídne v listopadu zdarma pět TV stanic
CANAL+ nabídne v listopadu zdarma pět TV stanic
CANAL+ na Astře až do roku 2040
CANAL+ na Astře až do roku 2040
CANAL+ chce rozšířit sportovní nabídku
CANAL+ chce rozšířit sportovní nabídku
T-Mobile modernizuje MAGENTA TV: nový design, přehlednější ovládání
T-Mobile modernizuje MAGENTA TV: nový design, přehlednější ovládání
Lepší.TV: Více archívu, konec některých erotických stanic
Lepší.TV: Více archívu, konec některých erotických stanic
Skylink: Story4 jen na novém TP, přelaďte si
Skylink: Story4 jen na novém TP, přelaďte si
Bulsatcom se stěhuje z 39E na 13E, The Voice již není FTA
Bulsatcom se stěhuje z 39E na 13E, The Voice již není FTA
CANAL+ spoustí ve Francii bezplatnou službu SPORT+
CANAL+ spoustí ve Francii bezplatnou službu SPORT+
Tři čínské HD programy FTA z nové frekvence
Tři čínské HD programy FTA z nové frekvence
Fotbalový Slovan spouští vlastní streamovací platformu
Fotbalový Slovan spouští vlastní streamovací platformu

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 StarDance XIV... kolem dokola
20:12 Sladce a hladce
20:15 Patience II
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: 1. světová válka (2/5)
21:00 Manu a Matěj na cestě po Toskánsku (5/10)
21:30 Přírodní divy Bílých Karpat (7/12)
kanál NOVA 20:20 Boží plán (20)
21:40 Comeback
22:15 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (101)
21:40 Inkognito
22:45 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (10)
21:30 7 pádů Honzy Dědka (10)
22:30 7 pádů Honzy Dědka (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:10 Cyranův poloostrov (21, 22)
22:20 Zločin (4)
kanál JEDNOTKA 20:30 Prvá voľba
21:25 Záhady z údolia (3/6)
22:10 Láska na Islande
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Putovanie tučniakov
22:00 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XVI. (7)
21:55 Jama levova IV.
23:15 Love Island VI.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (23)
21:55 30 případů majora Zemana (24)
23:45 Prokurátorka (13)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook