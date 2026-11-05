Eurosport uvede sérii o největších sportovcích historie

Eurosport uvede sérii o největších sportovcích historieDNES! | redakce | tisk | názory
Nová dokumentární série bude mít na Eurosportu a TNT Sports premiéru již tento týden a nabídne fanouškům unikátní příležitost nahlédnout, co po fyzické i psychické stránce zažívají sportovní superhvězdy. A možná nabídne i odpověď na otázku, jak se zařadit po bok nejlepších sportovců historie.
První snímek se zaměří na pětinásobného vítěze Tour de France Tadeje Pogačara. Pětačtyřicetiminutový dokument s názvem Anatomy of a G.O.A.T. nabídne nové rozhovory se slovinským cyklistou, jeho rodiči, týmovými kolegy, odborníky na sportovní vědu i dalšími osobnostmi cyklistického světa. Společně se pokusí rozklíčovat, co stojí za Pogačarovou mimořádnou dominancí v současné silniční cyklistice. Premiéra proběhne v sobotu 7. listopadu. Evropští fanoušci budou moci dokument sledovat na Eurosportu 2 od 14:00 hodin, diváci ve Velké Británii a Irsku pak na TNT Sports 1 od 15:15 místního času. Od stejného dne bude snímek dostupný také na streamovací platformě HBO Max.
Pogačar se v pouhých 28 letech může pochlubit působivou sbírkou cyklistických úspěchů. Slovinský fenomén má na kontě již více než stovku profesionálních vítězství v závodech pod hlavičkou UCI, včetně 13 triumfů na cyklistických monumentech, dvou titulů mistra světa v silniční cyklistice či prvenství na Giro d'Italia. Letos v létě navíc přepsal historii Tour de France, když získal svůj pátý žlutý trikot pro celkového vítěze a vyrovnal historický rekord této legendární Grand Tour.
Dokument vychází z dosud nezveřejněných dat a analýz společnosti WHOOP, které doplňují komentáře odborníků. Veškeré statistiky jsou pečlivě ověřené a díky originálnímu grafickému zpracování také přehledné. Snímek je rozdělen do pěti kapitol, z nichž každá zkoumá jiný aspekt Pogačarovy výjimečnosti a hledá odpověď na otázku, proč tak výrazně převyšuje konkurenci.
Kromě nového rozhovoru se samotným Tadejem Pogačarem se v dokumentu objeví také řada cyklistických legend, odborníků i lidí z jeho nejbližšího okolí:
* Mirko Pogačar a Marjeta Pogačar - rodiče Tadeje Pogačara
* Eddy Merckx - jedenáctinásobný vítěz Grand Tour, včetně pěti triumfů na Tour de France
* Alberto Contador - sedminásobný vítěz Grand Tour a cyklistický expert Eurosportu a TNT Sports
* Geraint Thomas - vítěz Tour de France z roku 2018
* Matteo Trentin - mistr Evropy v silniční cyklistice z roku 2018 a bývalý Pogačarův týmový kolega
* Ińigo San Millán - bývalý Pogačarův trenér a uznávaný odborník na fyziologii sportovní zátěže
* Jean-Benoît Morin - odborník na sportovní vědu
* Kristen Holmes - viceprezidentka společnosti WHOOP pro vědu o sportovním výkonu
* Matt Stephens - moderátor TNT Sports
Eurosport a TNT Sports dlouhodobě patří mezi hlavní domovy světové cyklistiky a fanouškům nabízejí nejrozsáhlejší pokrytí tohoto sportu. Každoročně odvysílají více než 1 000 závodních přenosů v průběhu více než 300 dnů. Jejich nabídka zahrnuje všechny závody mužské i ženské UCI World Tour, všechny tři Grand Tours, mistrovství světa v silniční, horské a dráhové cyklistice, cyklokrosu i BMX a také kompletní seriál WHOOP UCI Mountain Bike World Series. Živé přenosy navíc doplňují původní dokumentární snímky a další pořady, mezi které patří právě i novinka Anatomy of a G.O.A.T.
zdroj: WBD