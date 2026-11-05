Sundance TV Poland se může přejmenovat na FilmMania Poland

Sundance TV Poland se může přejmenovat na FilmMania PolandDNES! | redakce | tisk | názory
Na polském televizním trhu může dojít k přejmenování jednoho filmového programu. Společnost AMC Networks Central Europe dostala zelenou k rebrandingu stanice Sundance TV Poland.
RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém 15. zasedání konaného 3. listopadu 2026 udělila souhlas společnost AMC Networks Central Europe, která požádala o přejmenování programu Sundance TV Poland na FilmMania Poland.
Česká licence pro stanici Sundance TV Poland byla udělena 25. listopadu 2025. Tedy zhruba před rokem. Podle licenčních podmínek má stanice obsahovat poutavou směs celovečerních filmů, dokumentů a původních dramatických seriálů, převážně, ale nikoliv výhradně, z produkční knihovny AMC Networks.
Distribuci Sundance TV Poland má zajišťovat Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), na frekvenci 10,911 GHz, pol. V. Tedy na kapacitě DTH platformy Polsat Box.