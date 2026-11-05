Před startem nová videotéka MovixBox

Před startem nová videotéka MovixBoxDNES! | redakce | tisk | názory
Na českém trhu začne za týden fungovat nová videotéka s názvem MovixBox. Půjde o první platformu s originálním vertikálním obsahem v Česku i na Slovensku.
Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém patnáctém zasedání konaného dne 3. listopadu 2026 zaregistrovala pražskou společnost MovixBox, s.r.o. do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Služba MovixBox bude spuštěna 11. listopadu. Diváci se mohou těšit na vertikální mikrodramata. Na stránkách movixbox.cz se mohou registrovat již nyní a získat měsíc předplatného zdarma.
Vedle webu bude služba dostupná také přes mobilní aplikace MovixBox pro iOS (AppStore) a pro OS Android (Google Play).