Listopadové přesuny FM vysílačů privátních stanic

Listopadové přesuny FM vysílačů privátních stanicDNES! | redakce | tisk | názory
Některé VKV/FM vysílače privátních stanic mohou změnit své stanoviště, eventuálně i vysílací frekvence. Rozhodla o tom RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém 15. zasedání konaného dne 3. listopadu 2026.
RRTV rozhodla, že společnost JUKE BOX, spol. s.r.o. může program Radio Čas Rock změnit stanoviště kmitočtu Bruntál 88,9 MHz (100 W) na stanoviště Bruntál 88,9 MHz (100 W) na souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55.
Zelenou dostala stejná společnost také u programu RADIO ČAS-FM a to změny stanoviště kmitočtu Bruntál 95,9 MHz (100 W) na Bruntál 95,9 MHz (100 W), na souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55.
Společnost RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. může program Country Radio přesunout jinam a přeladit na stanovišti Blansko 97,2 MHz (100 W) na Blansko 3 97,0 MHz (100 W), na souřadnice WGS 84: 16 39 02 / 49 22 26.
Stejná společnost může svůj stejný program přesunout a přeladit i na dalším vysílači. Vysílatel může změnit kmitočet Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz (200 W) na Jindřichův Hradec 1 91,9 MHz (200 W), na souřadnice WGS 84: 14 59 18 / 49 09 44.
Společnost LONDA spol. s.r.o. může svůj program Rádio Impuls přesunout z vysílače Liberec - Proseč I 102,3 MHz (1 kW) na stanoviště Liberec - Vratislavice I 102,3 MHz (1 kW), na souřadnice WGS 84: 15 04 37 /50 45 20.