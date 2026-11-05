CANAL+ rozšířil testy pro Telekom Srbija

CANAL+ rozšířil testy pro Telekom SrbijaDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost CANAL+ rozšířila technické testy simulcryptu pro operátora Telekom Srbija, který využívá kapacity také na pozici 23,5°E, kde je zaparkovaný satelit Astra 3C.
CANAL+ v rámci simulcryptu přidala CA systémy Conax (CAID 0B00) a Nagra MA (CAID 1871) k maďarskému programu RTL Gold, který je šířen na kmitočtu 12,129 GHz. Vedle toho zprovoznila virtuální programovou pozici "RTL GOLD." (název stanice s tečkou na konci), určená přímo pro potřeby Telekom Srbija.
Podobně byl simulcrypt spuštěn také na srbské straně a týká se výhradně maďarských programů.
Cílem simulcryptu je šířit tytéž programy na pozici 23,5°E jen jedním operátorem a celkově tak zefektivnit a zlevnit satelitní distribuci.
technické parametry - RTL Gold:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,129 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK