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Hořící krb v HD se vrátil. Opět je FTA

DNES! | redakce | tisk | názory

Nejchladnější měsíce jsou před námi a operátor turecké placené televize Digiturk opět spustil svůj sezónní kanál Somine Keyfi, který je opět k dispozici divákům zcela zdaram ( FTA) a ve vysokém rozlišení (HDTV).

V provozu je známý kanál Somine Keyfi HD, který přináší potěšení a relaxaci v chladných měsících pohledem do hořícího krbu. Nechybí ani zvuková stopa, takže obrazová a zvuková kulisa je tak dokonalá.

Somine Keyfi - záběr z příjmu programu
▲ Somine Keyfi - záběr z příjmu programu

Stanice se objevila na kmitočtu 11,305 GHz s vertikální polarizací. Vysílání je šířeno v silném západním paprsku turecké družice, což znamená, že pro příjem multiplexu s tímto programem postačí divákům parabola o malých rozměrech (cca od 60 cm).

Nutno dodat, že podobný obsah nabízejí i některé televizní platformy typu IPTV/OTT, kde je tento program dostupný jen abonentům. Satelitní verze je k dispozici bez jakýchkoliv poplatků a přístupových karet.

technické parametry - Somine Keyfi HD:

Türksat 5B (42°E), freq. 11,305 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

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