Antikvář se vrací na Viasat Epic Drama

Antikvář se vrací na Viasat Epic DramaDNES! | redakce | tisk | názory
Nebezpečnější, než pátrání po vrahovi může být v poválečném Londýně hledání vlastní identity. Mark Gatiss se vrací jako Gabriel Book, svérázný majitel antikvariátu, který má nejen výjimečný cit pro knihy, ale také talent rozplétat zločiny.
Druhá řada seriálu Bookish, v češtině uváděného jako Antikvář, slibuje ambicióznější příběhy, nečekaná překvapení, a ještě výraznější vizuální styl.
Knihy, vraždy a tajemství. To je svět, v němž se Gabriel Book pohybuje s přirozenou elegancí a bystrou myslí. V poválečném Londýně, poznamenaném válečnými traumaty i společenskými předsudky, se z něj stává neobvyklý detektiv, který dokáže najít stopy tam, kde je ostatní přehlížejí. Druhá řada seriálu Antikvář chce tento svět rozvinout do větší šíře. Její hlavní představitel a tvůrce Mark Gatiss v rozhovoru prozradil, že pokračování bude ambicióznější, nabídne řadu překvapení a zároveň ještě pevněji propojí jednotlivé prvky, díky nimž si seriál získal svou osobitou tvář.
Vraždy jsou záhada. Být sám sebou je však nebezpečné.
Gabriel Book není klasický detektiv v dlouhém kabátě, který se pohybuje na hraně zákona. Je to vzdělaný, vnímavý muž, jehož láska ke knihám se přirozeně prolíná s vášní pro řešení zločinů. Má navíc jednu vlastnost, která v poválečné Británii představuje mnohem větší riziko než jeho amatérské vyšetřování: je homosexuál.
Gatiss v rozhovoru připomíná, že homosexualita byla v tehdejší Anglii trestná. Zatímco při vyšetřování vražd se Book dokáže opřít o svůj důvtip a spolupracovat s policií, v osobním životě musí neustále zvažovat, komu může důvěřovat a co si může dovolit. „Rozhodně nebezpečnější bylo být gay,“ říká herec při srovnání obou rizik.
Právě tento kontrast dává seriálu další rozměr. Antikvář není jen detektivkou, v níž se každý týden objevuje nový zločin a další soubor podezřelých. Gatissovi záleží také na historickém pozadí a na postupném odhalování toho, jaké nástrahy na jeho hrdinu čekají. Napětí tak nevzniká pouze z otázky, kdo je vrah, ale také z nejistoty, zda Book dokáže bezpečně proplout světem, který jeho identitu odmítá přijmout.
Zajímavá je i jeho spolupráce s policií. Gatiss nechtěl vytvořit dalšího detektiva, který se s oficiálními vyšetřovateli neustále dostává do konfliktu. Book potřebuje přístup na místa činu a policie zase může ocenit jeho mimořádné schopnosti. Vzniká tak vztah založený na pragmatismu i vzájemném respektu, který působí přirozeněji než věčné soupeření.
Poválečný Londýn nemusí být šedivý
Jedním z nejvýraznějších rysů seriálu je jeho vizuální podoba. Poválečná Británie bývá spojována s nedostatkem, strohostí a ponurou atmosférou. Gatiss však odmítá představu, že by takové prostředí muselo na obrazovce působit bezbarvě.
Svůj přístup označuje jako „barevné noir“. Vychází z temné nálady klasických filmových detektivek, ale místo omezené palety sází na syté barvy, výrazné kontrasty a bohatou obrazovou kompozici. Výsledkem má být svět, který je současně historicky věrohodný i vizuálně podmanivý.
Inspiraci Gatiss nachází mimo jiné ve filmech Michaela Powella a Emerica Pressburgera, například Život a smrt plukovníka Blimpa nebo Černý narcis. Obdivuje jejich schopnost spojit silné emoce, krásu obrazu a závažná témata. Zvláštní místo v jeho srdci mají také klasické horory studia Hammer, jejichž výrazné barvy a působivá estetika na něj zapůsobily už dávno.
Není divu. Horor a detektivky patří k Gatissovým celoživotním vášním. Právě z této kombinace vyrůstá osobitost Antikváře. Za zdánlivě elegantním historickým světem se skrývá temnota, nebezpečí a občas i nádech nadpřirozena. Divák tak nedostává pouze další dobovou kriminálku, ale stylizovaný svět, který má vlastní atmosféru i jasnou autorskou vizi.
Druhá řada chce překvapit
Mark Gatiss je známý také díky seriálu Sherlock, v němž ztvárnil Mycrofta Holmese. Přesto mezi ním a Gabrielem Bookem příliš mnoho podobností nevidí. Mycroft je chladný, uzavřený a téměř nedotknutelný intelektuál, zatímco Book má být mnohem vřelejší a přístupnější. Spojuje je především mimořádná inteligence, která však u každého z nich funguje trochu jinak.
Právě lidskost hlavního hrdiny může být jedním z důvodů, proč Antikvář dokáže nabídnout víc než jen důmyslné hádanky. Book není pouze mozkem operace. Je také mužem, který musí žít se svými city a vyrovnávat se s pravidly společnosti, jež mu nedovoluje být otevřeně sám sebou.
A co tedy přinese pokračování? Gatiss naznačuje, že druhá řada bude větší a ambicióznější než ta první. Tvůrci si podle něj postupně ujasnili fungování seriálového formátu a nyní mohou jednotlivé prvky rozvíjet s větší jistotou. Především však slibuje řadu překvapení.
Na konkrétní zápletky zatím příliš neprozrazuje, což je u detektivního seriálu vlastně dobrá zpráva. Zbývá tedy těšit se na další vraždy, nové stopy a chvíle, kdy se zdánlivě jasné vysvětlení rozpadne jako starý svazek v rukou nepozorného čtenáře.
Antikvář má navíc jednu velkou výhodu, jeho tvůrce přesně ví, jaké příběhy chce vyprávět a jakou atmosféru jim dát. Knihy, zločiny, syté barvy a hrdina, jehož osobní život je stejně komplikovaný jako případy, které řeší. Pokud druhá řada skutečně naplní Gatissův příslib větší odvahy a překvapení, čeká diváky návrat do Londýna, kde se mezi stránkami starých knih skrývá mnohem víc než jen zapomenutá historie.
Do světa Gabriela Booka, kde se mezi stránkami starých knih ukrývají vraždy, tajemství a nečekaná odhalení, se diváci budou moci znovu ponořit už brzy. Druhá řada seriálu Antikvář startuje 11. listopadu a pokračuje každou středu ve 21:00 na Viasat Epic Drama.
zdroj: Viasat