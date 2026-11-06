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Družice MTG-I2 poskytuje první snímky

DNES! | redakce | tisk | názory

První snímky ze družice Meteosat Third Generation Imager 2 (MTG-I2) předznamenávají službu, která bude monitorovat počasí v Evropě každých 2,5 minuty a podporovat tak včasná varování před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Evropská meteorologická agentura EUMETSAT zveřejnila první snímek z flexibilního kombinovaného zobrazovače (FCI) na palubě družice Meteosat Third Generation Imager 2 (MTG-I2), a to necelé dva měsíce po jejím vypuštění 27. srpna 2026. Družice bude meteorologům poskytovat pozorování Evropy ve vysokém rozlišení každých 2,5 minuty. Tato bezprecedentní frekvence pomůže meteorologům podrobněji sledovat rychle se vyvíjející povětrnostní rizika a podpoří včasnější a přesnější varování.

Snímek pořízený 20. října z geostacionární dráhy, asi 36 000 km nad Zemí, zachycuje Evropu, Afriku a Atlantik v pozoruhodných detailech a odhaluje složité oblačné formace táhnoucí se přes severní Atlantik, které kontrastují s převážně jasnou oblohou nad Saharou.

Zatímco snímek celého disku zachycuje jediný okamžik v čase, doprovodná animace rychlého skenování oživuje evropské počasí a ukazuje, jak se oblačné formace a meteorologické systémy vyvíjejí prostřednictvím pozorování pořízených s odstupem pouhých 2,5 minuty. Toto nabízí letmý pohled na budoucí provozní službu MTG-I2, která meteorologům umožní podrobněji sledovat rychle se měnící povětrnostní podmínky nad Evropou.

Tato první data následují po předání MTG-I2 řídícímu centru EUMETSAT 9. září, po úspěšném dokončení fáze startu. Družice stále prochází kalibrací a validací ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a evropským průmyslem, aby byla připravena na provozní službu, která by měla začít ve druhém čtvrtletí roku 2027.

„Tento první snímek a animace jsou milníkem pro EUMETSAT a pro naše členské státy,“ řekl generální ředitel EUMETSAT Phil Evans. „Pouhé dva měsíce po startu nám MTG-I2 ukazuje, co rychlé skenování umožní: mnohem včasnější pohled na rychle se vyvíjející počasí nad Evropou. Vzhledem k tomu, že extrémní jevy se stávají častějšími a intenzivnějšími, budou meteorologové a záchranné složky schopny přesněji vidět vývoj nebezpečí a jednat dříve.“

Družice MTG-I2 poskytne členským státům EUMETSATu službu rychlého skenování, která bude poskytovat pozorování evropského kontinentu ve vysokém rozlišení každé 2,5 minuty. Zachycením změn v oblačnosti v tak rychlých intervalech pomůže MTG-I2 meteorologům mnohem přesněji sledovat vývoj nepříznivého počasí. To je obzvláště cenné pro rychle se rozvíjející bouře, které mohou přinést silné srážky, krupobití, silný vítr a bleskové povodně. Včasnější pozorování také podpoří dřívější a přesnější varování a pomohou s reakcí na mimořádné události během extrémních událostí, včetně lesních požárů.

MTG-I2 provozuje EUMETSAT ze svého ústředí v Darmstadtu v Německu. Družici vyvinula Evropská kosmická agentura s Thales Alenia Space jako hlavním dodavatelem v oboru, a splňuje tak požadavky stanovené EUMETSATem ve spolupráci s meteorologickými službami svých členských států.

zdroj: Eumetsat

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