Ukrajinské FTA kanály se stěhují na nový TP

Ukrajinské FTA kanály se stěhují na nový TPDNES! | redakce | tisk | názory
Ukrajinské volně ( FTA) vysílané televizní programy se v rámci populární orbitální pozice 13°E, kde jsou zaparkovány satelity Eutelsat Hot Bird, stěhují na nové vysílací parametry.
Programy Eko TV, Karavan TV, Milady TV, Natali TV, Provence TV, které byly doposud šířeny na kmitočtu 11,034 GHz, se objevily na frekvenci 11,137 GHz. Nadále je distribuce poskytována v MPEG-2 v SD rozlišení v DVB-S multiplexu, což znamená, že vysílání je možné přijímat i se zastaralými přijímači s podporou MPEG-2.
Zmíněné stanice vysílají převážně teleshopping - tedy nabízejí produkty a služby prostřednictvím televizní obrazovky.
nové technické parametry - Eko TV, Karavan TV, Milady TV, Natali TV, Provence TV:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,034 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK
původní technické parametry - Eko TV, Karavan TV, Milady TV, Natali TV, Provence TV:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,137 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK