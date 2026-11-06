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CNBC HD mění frekvenci

DNES! | redakce | tisk | názory

Ekonomicko-byznysový kanál CNBC HD přesouvá svoji distribuci na populárním evropském hot spotu 19,2°E, kde jsou umístěny satelity SES (Astra), na nový vysílací kmitočet.

CNBC Europe HD se doposud divákům z této pozice poskytoval na kmitočtu 11,377 GHz. Dnes byla spuštěna distribuce nová, na kmitočtu 11,068 GHz, kde se v minulých dnech objevily programy Daystar TV Espaňol HD a Telesur English HD. Tento multiplex Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) se ale stále vysílá v DVB-S.

CNBC HD - záběr z příjmu stanice z nové frekvence
▲ CNBC HD - záběr z příjmu stanice z nové frekvence

Souběžná distribuce CNBC Europe HD na starém a novém kmitočtu je již k dispozici. Diváci mají po přechodnou dobu možnost příjmu této stanice ze dvou různých kmitočtů. Od ledna 2027 bude program poskytován jen z nové vysílací frekvence.

Původní multiplex na kmitočtu 11,377 GHz pravděpodobně skončí. Jediným programem z tohoto multiplexu, který si zatím nezajistil novou distribuci je panevropský zpravodajský kanál Euronews Deutsch.

nové technické parametry - CNBC Europe HD:

Astra 1N (19,2°E), freq. 11,068 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK

původní technické parametry - CNBC Europe HD (vysílání zde bude ukončeno!):

• Astra 1N (19,2°E), freq. 11,377 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

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20:15 Vyprávěj
21:10 Všechnopárty
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22:05 Legitimní násilí
23:40 Iveta 2: Kráska z Trebišova (4/10)
kanál NOVA 20:20 Na horách
22:50 Equalizér
01:40 Mentalista IV (5)
kanál PRIMA 20:15 Farma Vojty Kotka
21:45 Máme rádi Česko
23:40 Zrádci
kanál SEZNAM 20:10 Návrat pana účetního
22:20 Zelená zóna
00:30 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 9 (7)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (9, 10)
22:00 Vít Olmer: Den s Jakubem Kohákem
22:40 Street Racer: Cesta za svobodou
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:20 Amistad
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Bez vedomia (1/6)
21:40 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVIII.
22:30 Love Island VI.
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