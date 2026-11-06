CNBC HD mění frekvenci

CNBC HD mění frekvenciDNES! | redakce | tisk | názory
Ekonomicko-byznysový kanál CNBC HD přesouvá svoji distribuci na populárním evropském hot spotu 19,2°E, kde jsou umístěny satelity SES (Astra), na nový vysílací kmitočet.
CNBC Europe HD se doposud divákům z této pozice poskytoval na kmitočtu 11,377 GHz. Dnes byla spuštěna distribuce nová, na kmitočtu 11,068 GHz, kde se v minulých dnech objevily programy Daystar TV Espaňol HD a Telesur English HD. Tento multiplex Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) se ale stále vysílá v DVB-S.
Souběžná distribuce CNBC Europe HD na starém a novém kmitočtu je již k dispozici. Diváci mají po přechodnou dobu možnost příjmu této stanice ze dvou různých kmitočtů. Od ledna 2027 bude program poskytován jen z nové vysílací frekvence.
Původní multiplex na kmitočtu 11,377 GHz pravděpodobně skončí. Jediným programem z tohoto multiplexu, který si zatím nezajistil novou distribuci je panevropský zpravodajský kanál Euronews Deutsch.
nové technické parametry - CNBC Europe HD:
• Astra 1N (19,2°E), freq. 11,068 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK
původní technické parametry - CNBC Europe HD (vysílání zde bude ukončeno!):
• Astra 1N (19,2°E), freq. 11,377 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK