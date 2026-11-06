Ruská stanice se vrátila na 42E

Ruská stanice se vrátila na 42EDNES! | redakce | tisk | názory
Na turecký satelitní systém Türksat se vrátila jedna televizní stanice, která zde již vysílala a po přestávce se na tuto pozici vrací a díky tomu je stanice dostupná divákům v celé Evropě a na Středním východě.
Televizní platforma s ruskými a kanály v ruském jazyce se rozšířila v pořadí o 21 program Unknown Russia (v překladu Neznámé Rusko, v originálu „Неизвестная Россия “). Jde o tematický televizní kanál zaměřený na dokumentární filmy o Ruské federaci. Je to sesterský program ruské privátní televize NTV, která provozuje také stanice NTV Pravo, NTV Serial, NTV Stil (NTV Style) a NTV Hit.
Do Evropy se paket ruských kanálů dostává ze satelitu Türksat 6A, na kmitočtu 11,727 GHz. Pro příjem postačí parabola od průměru cca 60 cm. Divák tak získá z jedné frekvence celkem 21 ruských veřejnoprávních i privátních programů. Chybí ale jen Pervyj kanal.
Druhá frekvence 11,012 GHz ze satelitu Türksat 3A je určena pro pokrytí Středního východu. Tento paprsek je možné přijímat i ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 90 cm. Programová nabídka na obou frekvencích je identická.
Multiplexy obsahují mimo jiné programy RTR Planeta a Rossija 24, které jsou v Evropě zakázané. Nesmí se tedy šířit přes satelitní platformy, kabelové či internetové televizní služby. Západní sankce může vysílatel na satelitu jednoduše obejít a to tak, že využije služeb satelitního operátora, na kterého se nevztahují nařízení EU. V tomto případě mohou ruské programy šířit své programy do Evropy přes tureckého operátora.
technické parametry - RTR Planeta, Rossija 24, NTV Mir, NTV Pravo, NTV Serial, NTV Style, 5 kanal International, Domašnyj telekanal International, Izvestija, Peretz International, REN TV International a STS International, TNT International, FON Music, UMKA TV, Unknown Russia, RTVi, Start World, Start EPIC, Start Drama:
• Türksat 3A (42°E), freq. 11,012 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Türksat 6A (42°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA