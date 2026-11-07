Film Konec Oak Street bude mít premiéru na HBO Max

Film Konec Oak Street bude mít premiéru na HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Film společnosti Warner Bros. Pictures Konec Oak Street (The End of Oak Street) bude mít svou celosvětovou premiéru exkluzivně na streamovací platformě HBO Max v pátek 13. listopadu.
Na televizním kanálu HBO bude uveden následující den, v sobotu 14. listopadu. V hlavních rolích se představí Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella a Christian Convery.
Synopse
Poklidný život obyvatel Oak Street se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy záhadná kosmická událost vytrhne jejich čtvrť z předměstské reality a přenese ji na neznámé místo. Rodina Plattových brzy zjišťuje, že jejich jedinou šancí na přežití je držet při sobě a společně čelit světu, který se přes noc stal zcela neznámým a nevyzpytatelným.
Tvůrci
O scénář a režii filmu se postaral David Robert Mitchell.
Producenty jsou J. J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson a Tommy Harper. Dalšími producenty filmu jsou Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee a Leeann Stonebreaker.
HBO Max: Domov filmových hitů
HBO Max nabízí výjimečný výběr filmů od studií Warner Bros. Pictures, DC Studios, Turner Classic Movies, A24, Studio Ghibli a dalších předních tvůrců.
Vedle oceňovaných novinek, jako jsou oscaroví vítězové One Battle After Another a Sinners, zde diváci najdou také oblíbené filmové série To (It), V zajetí démonů (The Conjuring) nebo Nezvratný osud (Final Destination). Ať už hledáte nejnovější filmové premiéry, nebo osvědčené klasiky z rozsáhlého katalogu, HBO Max přináší filmy, které stojí za pozornost.
zdroj: WBD