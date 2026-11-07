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Film Konec Oak Street bude mít premiéru na HBO Max

DNES! | redakce | tisk | názory

Film společnosti Warner Bros. Pictures Konec Oak Street (The End of Oak Street) bude mít svou celosvětovou premiéru exkluzivně na streamovací platformě HBO Max v pátek 13. listopadu.

Na televizním kanálu HBO bude uveden následující den, v sobotu 14. listopadu. V hlavních rolích se představí Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella a Christian Convery.

Synopse
Poklidný život obyvatel Oak Street se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy záhadná kosmická událost vytrhne jejich čtvrť z předměstské reality a přenese ji na neznámé místo. Rodina Plattových brzy zjišťuje, že jejich jedinou šancí na přežití je držet při sobě a společně čelit světu, který se přes noc stal zcela neznámým a nevyzpytatelným.

Tvůrci
O scénář a režii filmu se postaral David Robert Mitchell.

Producenty jsou J. J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson a Tommy Harper. Dalšími producenty filmu jsou Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee a Leeann Stonebreaker.

HBO Max: Domov filmových hitů
HBO Max nabízí výjimečný výběr filmů od studií Warner Bros. Pictures, DC Studios, Turner Classic Movies, A24, Studio Ghibli a dalších předních tvůrců.

Vedle oceňovaných novinek, jako jsou oscaroví vítězové One Battle After Another a Sinners, zde diváci najdou také oblíbené filmové série To (It), V zajetí démonů (The Conjuring) nebo Nezvratný osud (Final Destination). Ať už hledáte nejnovější filmové premiéry, nebo osvědčené klasiky z rozsáhlého katalogu, HBO Max přináší filmy, které stojí za pozornost.

zdroj: WBD

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TV program

kanál CT1 20:05 Sladce a hladce
20:10 StarDance XIV... když hvězdy tančí
21:40 StarDance XIV... když hvězdy tančí - Rozhodnutí
kanál CT2 20:00 Železná maska
22:10 Trainspotting
23:40 Spravedlnost pro mou dceru
kanál NOVA 20:20 Rychle a zběsile 10
23:15 Světová válka Z
01:40 Ztracený svět: Jurský park
kanál PRIMA 20:15 Lovci lebek (3)
21:30 Černé vdovy II (3)
22:50 Sedm statečných
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 3 (4)
21:20 Profesionálové 3 (5)
22:30 Ecce homo Homolka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 To nejlepší z Vtipu za stovku
22:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:40 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni
20:35 Nero a Seneca
22:00 Príbeh služobníčky VI (10/10)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:15 Susedia
21:55 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:30 Dům snů
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