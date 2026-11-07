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SkyShowtime s trailerem ke čtvrté řadě seriálu Yellowjackets

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatel placené streamovací platformy SkyShowtime zveřejnil zbrusu nový trailer ke čtvrté a závěrečné řadě seriálu Yellowjackets, kterou můžete sledovat na SkyShowtime od 23. listopadu.

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Jsou venku z divočiny a zpátky ve Wiskayoku. Právě byl zveřejněn oficiální trailer ke čtvrté a závěrečné řady Yellowjackets, seriálu nominovaného na cenu Emmy®. Netrpělivě očekávaná nová řada bude mít v Česku premiéru exkluzivně na SkyShowtime 23. listopadu. A na Yellowjackets čeká návrat, jaký nemá obdoby.

Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Série Yellowjackets producentů Ashley Lyle a Barta Nickersona sleduje mimořádně talentovaný středoškolský dívčí fotbalový tým, jehož členky se stanou (ne)šťastnými přeživšími letecké havárie hluboko v odlehlé severské divočině. Seriál je stejnou měrou strhujícím příběhem o přežití, psychologickým hororem i dramatem. Zachycuje proměnu z komplikovaného, ale fungujícího týmu v soupeřící divoké klany, a zároveň ukazuje jejich životy o téměř 25 let později, kdy se stále snaží poskládat dohromady to, co z jejich minulosti zbylo. Ukazuje se však, že minulost nikdy nezůstává skutečně minulostí a to, co kdysi začalo v divočině, ještě zdaleka neskončilo.

Video - trailer k seriálu Yellowjackets (video: SkyShowtime/YT)

Ve čtvrté řadě se představí na cenu Emmy® nominované herečky Melanie Lynskey a Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess a dvojnásobná držitelka Oscara® Hilary Swank. V hostujících rolích se představí June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun, Dulé Hill a další.

Výkonnými producenty seriálu Yellowjackets jsou Ashley Lyle a Bart Nickerson, kteří zároveň zastávají pozici showrunnerů. K výkonným producentům dále patří Drew Comins ze společnosti Creative Engine, Jonathan Lisco, Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa a Julia Bicknell. Seriál pro SHOWTIME® produkuje Lionsgate Television.

Distribuci seriálu zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution. Všechny předchozí řady Yellowjackets jsou již nyní dostupné ke zhlédnutí na platformě SkyShowtime.

zdroj: SkyShowtime

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