Slovak Telekom postupně vypíná programy na Intelsatu

Slovak Telekom postupně vypíná programy na IntelsatuDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Slovak Telekom (ST) začala postupně vypínat programy na zastaralém komunikačním satelitu Intelsat 10-02. Ještě před vypnutím stanic operátor spustil novou distribuci na satelitu Thor 6.
Telekomunikační operátor ST provedl první změny na kmitočtu 12,527 GHz s horizontální polarizací, kde ukončil šíření programů Nova Sport 6 a Prima COOL SK a dále místo distribuce stanic Film+ SK, Spektrum HD SK a AMC HD SK vysílá statickou obrazovku o změně vysílacích parametrů.
Nutno zdůraznit, že žádný z programů ST neukončil satelitní distribuci. Všechny programy jsou nadále šířeny z jiných kapacit ST, které využívají zákazníci Magio Sat/DIGI SK a freeSAT SK.
bývalé technické parametry - Nova Sport 6 HD, Prima COOL SK (vysílání zde bylo ukončeno!), Film+ SK, Spektrum HD SK a AMC HD SK (tyto tři stanice mají zde už jen statické obrazovky s informací o novém kmitočtu):
• Intelsat 10-02 (1°W), freq. 12,527 GHz, pol. H, SR 28800, FEC 3/5, DVB-S2/QPSK, CA Nagra MA + Irdeto + Conax