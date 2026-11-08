Provozovatel TV Barrandov se dostal do insolvence

Provozovatel TV Barrandov se dostal do insolvenceDNES! | redakce | tisk | názory
Další insolvence v souvislosti s televizní skupinou Barrandov. Po společnosti Barrandov Televizní Studio, která dříve provozovala všechny tři stanice pod značkou Barrandov, se do insolvence dostala také společnost S-24 akvizice II, s.r.o., která je provozovatelem hlavního kanálu TV Barrandov.
Návrh na zahájení insolvenčního řízení podala společnost ATO (Asociace televizních organizací) z důvodu pohledávky v celkové výši 2.211.759 korun včetně DPH. Jedná se o tři neuhrazené faktury za dodané služby v březnu, dubnu a květnu 2026. Každá z nich byla vystavena na částku 737.253 korun včetně daně z přidané hodnoty.
ATO dodávalo výsledky crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v České republice a to na základě smlouvy uzavřené 16. února 2023.
Společnost Barrandov Televizní Studio, která provozovala všechny tři kanály pod značkou Barrandov, se ocitla v insolvenci, později byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Jan Čermák prostřednictvím jiné společnosti S-24 akvizice II, s.r.o. se rozhodl do budoucna zajistit provoz alespoň hlavního kanálu TV Barrandov, který měl fungovat dál, a zároveň hledal potencionálního kupce televize Barrandov. Nakonec se našel. Firma Broadcasting Services a.s. (vlastněná nepřímo společností České Radiokomunikace) požádala o licence pro všechny tři programy Barrandova (tedy TV Barrandov, Barrandov Kino a Barrandov Krimi). Licence již byly uděleny stanicím Barrandov Kino a Barrandov Krimi pro terestrické a satelitní vysílání. Ačkoliv nová licence pro Barrandov Kino slibuje akviziční filmovou a seriálovou tvorbu, nadále je vysílání sestaveno z repríz pořadů vlastní tvorby Barrandova spolu s akvizičními tituly.