Sky UK pokračuje ve vypínání +1 kanálů

Sky UK pokračuje ve vypínání +1 kanálůDNES! | redakce | tisk | názory
Éra časově posunutých kanálů pomalu a jistě na britských ostrovech končí. Provozovatel satelitní placené televize Sky UK pokračuje v útlumu těchto programů, kteří byly dříve považovány za zpestření programové nabídky a divákům tyto kanály umožnily sledovat jiné pořady ve stejném čase.
O tyto možnosti ale diváci nepřicházejí. Platformy typu IPTV a OTT jim tuto možnost nabízejí i nadále. Mohou sledovat pořady kdykoliv a kdekoliv. Pozastavovat pořad či jej sledovat opakovaně.
Operátor DTH služby Sky UK proto ukončil provoz svých +1 kanálů pod značkou "Sky". Ze satelitní televize tak zmizely programy Sky Witness +1, Sky Atlantic +1 a Sky Crime +1. Všechny tři +1 programy byly součástí placené nabídky provozovatele a tedy zakódované (CA Videoguard).
technické parametry - Sky Atlantic +1, Sky Crime +1, Sky Witness +1:
• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 8/9, DVB-S2/QPSK