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Volně vysílaný kanál NTD skončí na 28,2E

DNES! | redakce | tisk | názory

Na orbitální pozici 28,2°E, kde jsou zaparkovány satelity Astra, dojde v tomto týdnu ke změně v nabídce volně ( FTA) vysílaných programů. Skončí zde televizní stanice NTD.

NTD skončí na pozici 28,2°E ve středu 11. listopadu 2026. V současné době již k tomuto programu nejsou poskytovány programové informace v EPG (elektronický programový průvodce), kde je již oznámení "NTD TV has closed".

NTD - stanice ještě vysílá. Záběr z příjmu
▲ NTD - stanice ještě vysílá. Záběr z příjmu

NTD vysílá v klasickém SD rozlišení v kodeku MPEG-2. Program se vysílá v silném evropském paprsku, takže vysílání si může naladit satelitní divák nejenom na britských ostrovech ale v celé Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm.

NTD je globální televizní síť se sídlem v New Yorku, kterou v roce 2001 založili Američané čínského původu, kteří uprchli před komunismem. Zakladatelé si uvědomovali, že nezávislá média jsou pro svobodnou společnost klíčová, a proto vytvořili televizní síť NTD s cílem přinášet světu necenzurované a pravdivé informace - bez ohledu na cenu.

Stanice NTD přináší necenzurované a nestranné zprávy, analýzy, původní dokumentární filmy a kulturní pořady. Vysílání také obsahuje pořady o umění a životním stylu.

Anglickojazyčné vysílání NTD je dostupné v USA a ve Velké Británii prostřednictvím satelitních a kabelových sítí, online streamovacích služeb po celém světě.

technické parametry - NTD:

Astra 2G (28,2°E), freq. 11,553 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

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