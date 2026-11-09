PURE ukončilo podporu upgradu z DAB na DAB+DNES! | redakce | tisk | názory
Výrobce přijímačů PURE ukončil podporu aktualizace svých starších přijímačů digitálního pozemního rozhlasového vysílání z DAB na DAB+. Co to znamená pro posluchače?
Situace je zvláště nemilá pro vlastníky digitálních rozhlasových přijímačů ve Velké Británii, kde se postupně přechází ze starého módu DAB na DAB+. Upozornila na tuto skutečnost společnost TELEKO, jeden z provozovatelů digitálního rozhlasového vysílání u nás.
V České republice se od zahájení stálého digitálního rozhlasového pozemního vysílání používá nová norma DAB+ a proto prodávané přijímače PURE ihned podporovaly DAB+.
Jiná situace je v případě, pokud si někdo digitální rozhlasový přijímač přivezl individuálně z britských ostrovů. Nyní se mu již nepodaří DAB přijímač PURE aktualizovat na novou normu DAB+. Dodala firma TELEKO.