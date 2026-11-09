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PURE ukončilo podporu upgradu z DAB na DAB+

DNES! | redakce | tisk | názory

Výrobce přijímačů PURE ukončil podporu aktualizace svých starších přijímačů digitálního pozemního rozhlasového vysílání z DAB na DAB+. Co to znamená pro posluchače?

Situace je zvláště nemilá pro vlastníky digitálních rozhlasových přijímačů ve Velké Británii, kde se postupně přechází ze starého módu DAB na DAB+. Upozornila na tuto skutečnost společnost TELEKO, jeden z provozovatelů digitálního rozhlasového vysílání u nás.

V České republice se od zahájení stálého digitálního rozhlasového pozemního vysílání používá nová norma DAB+ a proto prodávané přijímače PURE ihned podporovaly DAB+.

Jiná situace je v případě, pokud si někdo digitální rozhlasový přijímač přivezl individuálně z britských ostrovů. Nyní se mu již nepodaří DAB přijímač PURE aktualizovat na novou normu DAB+. Dodala firma TELEKO.

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22:45 Dvojka na zabití 2 (3)
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22:05 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Vstup zakázaný
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21:55 Farma XVIII.
23:10 Utajený šéf I.
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