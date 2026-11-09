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Arabsat a etisalat spouštějí novou DTH platformu na Badru 8

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost Etisalat oznámila uzavření strategické dohody se společností Arabsat, jejímž cílem je poskytovat novou DTH platformu s televizními i rozhlasovými programy.

Vysílací platforma bude uplinkována z pozemní stanice etisalat TAS - velkokapacitního centra satelitní komunikace, které se nachází v emirátu Šardžá (Sharjah).

Platforma se bude vysílat přes satelit Badr 8, který se nachází na strategické orbitální pozici 26°E, který umožní šíření programů v regionu Středního východu a severní Afriky (MENA).

Etisalat bude nabízet komplexní řešení pro satelitní vysílání (uplink), zahrnující příjem obsahu, agregaci signálu, enkódování a multiplexování (dle potřeby), samotný satelitní přenos, monitorování a plně spravované přenosové služby.

Tato dohoda představuje významný milník v posilování satelitních aktivit společnosti etisalat a v rozšiřování jejích satelitních služeb v celém regionu.

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