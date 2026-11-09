Arabsat a etisalat spouštějí novou DTH platformu na Badru 8

Arabsat a etisalat spouštějí novou DTH platformu na Badru 8DNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Etisalat oznámila uzavření strategické dohody se společností Arabsat, jejímž cílem je poskytovat novou DTH platformu s televizními i rozhlasovými programy.
Vysílací platforma bude uplinkována z pozemní stanice etisalat TAS - velkokapacitního centra satelitní komunikace, které se nachází v emirátu Šardžá (Sharjah).
Platforma se bude vysílat přes satelit Badr 8, který se nachází na strategické orbitální pozici 26°E, který umožní šíření programů v regionu Středního východu a severní Afriky (MENA).
Etisalat bude nabízet komplexní řešení pro satelitní vysílání (uplink), zahrnující příjem obsahu, agregaci signálu, enkódování a multiplexování (dle potřeby), samotný satelitní přenos, monitorování a plně spravované přenosové služby.
Tato dohoda představuje významný milník v posilování satelitních aktivit společnosti etisalat a v rozšiřování jejích satelitních služeb v celém regionu.