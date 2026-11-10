TV Nova a Markíza chystají Hvězdy na ledě

TV Nova a Markíza chystají Hvězdy na leděDNES! | redakce | tisk | názory
Pro Čechy a Slováky je led srdeční záležitostí vepsanou do společných vzpomínek - od prvních krůčků na zamrzlých rybnících až po fandění u obrazovek.
Pojí se v něm hluboká vášeň i hrdost: odjakživa jsme hokejovou velmocí, ale stejně silně máme pod kůží krasobruslení, které po dekády platilo za milovaný rituál našich obýváků. Sport plný noblesy i ryzího rizika, strhující hudby, třpytivých kostýmů a nefalšovaného dramatu.
Skupiny Nova a Markíza na tuto tradici v příštím roce navážou velkolepou show a na televizní obrazovky přinesou společnou československou verzi světového hitu s názvem Hvězdy na ledě.
Formát vychází z celosvětově úspěšné britské show Dancing on Ice, kterou v roce 2006 vytvořila britská společnost ITV Studios. Originál, v němž známé osobnosti trénují po boku profesionálních krasobruslařů a předvádějí náročné choreografie před odbornou porotou i diváky, se stal globálním fenoménem a dočkal se adaptací v desítkách zemí světa. Show bodovala nejen v zemích s bohatou zimní tradicí, ale překvapivě i v destinacích bez výraznější krasobruslařské kultury. Své verze na ledě s nadšením sledovali diváci například v Austrálii nebo v Turecku. Pro TV Nova a Markízu jde o další projekt, na kterém spolupracují s ITV Studios.
Spojení českých a slovenských talentů, moderátorů a tvůrčích týmů má na obou trzích dlouhou a úspěšnou tradici. TV Nova a Markíza přichází s velkolepým formátem, který má ambici oslovit publikum napříč generacemi. Hvězdy na ledě na tuto osvědčenou synergii přirozeně navazují a nabídnou rodinnou podívanou plnou emocí, lesku i strhujících výkonů. Show se bude vysílat živě z pražských Letňan.
Britský originál Dancing on Ice si za dvě dekády vysloužil pověst jedné z nejnáročnějších, ale zároveň divácky nejúspěšnějších televizních show ve Velké Británii. Přilákal celou řadu slavných osobností - na brusle se nebála postavit ani hvězda Pobřežní hlídky Pamela Anderson, legendární fotbalový brankář Arsenalu David Seaman nebo olympijská šampionka v atletice Kelly Holmes.
Od samého začátku je formát nerozlučně spjat s krasobruslařskou elitou. V rolích hlavních trenérů, mentorů a porotců v show téměř dvě desetiletí stáli Jayne Torvill a Christopher Dean, autoři nejslavnějšího krasobruslařského volného programu všech dob na Ravelovo Bolero. Na zimních olympijských hrách v Sarajevu 1984 jím přepsali dějiny sportu a jejich zisk maximálních možných známek za umělecký dojem je dodnes zapsán v Guinnessově knize rekordů.
Přípravy rozsáhlé produkce již probíhají. Jména hvězdných účinkujících odtajní obě televize v následujících týdnech.
zdroj: Nova