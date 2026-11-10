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Rozhlasová stanice BR Schlager ukončila vysílání

DNES! | redakce | tisk | názory

Bavorský veřejnoprávní vysílatel BR (Bayerisches Rundfunk) ukončil v pondělí ve večerních hodinách provoz rozhlasové stanice BR Schlager. Stanici bylo možné poslouchat přes DAB ale i satelit Astra (19,2°E).

Program BR Schlager se vysílal jako součást multiplexu ARD Digital na kmitočtu 11,053 GHz. Na pozici tohoto rozhlasového programu se nyní vysílá cca 44 sekundová promo smyčka, která posluchače informuje, že vysílání programové služby bylo k 9. listopadu 2026 ukončeno.

V elektronickém programovém průvodci na programové pozici BR Schlager je nyní vysílán event "BR Schlager wird am 11.11.2026 abgeschaltet". Ačkoliv event informuje o středečním konci stanice, reálně vysílání skončilo v pondělí. Do středy se jen vysílá informační smyčka o ukončení provozu programu.

Své oblíbené hity, klasické šlágry a další obsah nyní mohou zájemci hledat v rámci služby ARD Schlager na online platformě ARD Sounds. Ta je dostupná přes webový prohlížeč, smart TV či tablety.

Uzavření rozhlasové stanice BR Schlager je jedním z kroků ke snížení provozních nákladů německých veřejnoprávních vysílatelů ARD a ZDF. Do konce roku skončí další rozhlasové programy a některé televizní stanice.

bývalé technické parametry - BR Schlager:

• Astra (19,2°E), freq. 11,053 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

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