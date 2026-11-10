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HBO uvede dokument Hotline

DNES! | redakce | tisk | názory

Krátkometrážní dokument HBO Original Hotline, který napsali a režírovali Ricki Stern a Jesse Sweet (Nature of the Crime, HBO), bude mít premiéru 18. listopadu na HBO a streamovací platformě HBO Max.

Dokument Hotline nabízí jedinečný pohled do fungování linky prevence předávkování Never Use Alone (NUA), která propojuje uživatele opioidů s empatickými operátory a představuje často poslední spojení mezi životem a smrtí.

Linku zajišťují dobrovolníci, z nichž někteří mají osobní zkušenost s užíváním opioidů. NUA poskytuje nejen podporu a lidské porozumění, ale pro mnoho volajících představuje doslova záchranné lano. Operátoři zůstávají s volajícími na telefonu a jsou připraveni kontaktovat záchranné složky v případě, že osoba přestane reagovat.

Silný příběh o soucitu, lidské sounáležitosti a pomoci na lince prevence předávkování.

Film přináší silně emotivní obraz této krize ve Spojených státech, kde je předávkování fentanylem hlavní příčinou úmrtí lidí ve věku 18 až 44 let. Linka zároveň funguje jako anonymní a bezpečný prostor bez předsudků a odsuzování.

Prostřednictvím intimních rozhovorů a okamžiků hlubokého lidského propojení upozorňuje Hotline na závažnost této celospolečenské krize a zároveň ukazuje mimořádné způsoby, jakými si lidé dokážou navzájem pomáhat. V reálném čase sledujeme příchozí hovory i krizové situace, které se během nich odehrávají, a získáváme nekompromisní pohled na život lidí bojujících se závislostí.

Dokument zároveň představuje obětavé pracovníky krizové linky, kteří sdílejí své vlastní příběhy zotavení i bolestné zkušenosti se ztrátou blízkých v důsledku užívání návykových látek. Účastníci otevřeně hovoří o emocionální náročnosti své práce a o tom, jak jim pomáhá udržet vlastní cestu k uzdravení a nacházet smysl života.

Společně tyto příběhy odhalují často neviditelnou síť komunitní pomoci, která existuje uprostřed jedné z nejzávažnějších krizí veřejného zdraví v zemi, a připomínají, jak zásadní rozdíl může znamenat jediný hlas plný soucitu a porozumění.

Účinkují
Operátoři linky Never Use Alone (NUA).

Tvůrci
HBO Documentary Films uvádí dokument THE HOTLINE, který vznikl ve spolupráci se společností Break Thru Films.

Scénář a režie: Ricki Stern, Jesse Sweet
Producentka: Ricki Stern
Producent: Simon Kilmurry

zdroj: WBD

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