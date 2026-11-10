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CANAL+ s novou identifikací kanálů STVR

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost CANAL+ provedla na satelitu Astra 3C změnu v názvech televizních programových služeb Slovenského veřejnoprávního vysílatele STVR (Slovenská televizía a rozhlas).

První klíčová změna, která se dotkla všech stanic veřejnoprávního vysílatele, je odstranění písmen "HD" z názvů programů STVR a u hlavních dvou stanic je název psán velkými písmeny. Takže program Jednotka HD se nyní identifikuje jako "JEDNOTKA" a program Dvojka HD jako "DVOJKA".

Další změnou je úprava názvů tematicky zaměřených programů - zpravodajská televize RTVS 24 HD je nyní vysílán pod názvem "STVR 24" a sportovní kanál změnil název z RTVS SPORT HD na "STVR Sport". Ani u těchto stanic se nepoužívá přípona "HD".

Nutno podotknout, že se jedná o kosmetické změny - jen přejmenování programových pozic v multiplexu operátora. K reálným změnám - tedy k přejmenování RTVS na STVR došlo dříve.

Změny v názvech nemají žádný přímý dopad na příjem těchto stanic pro zákazníky DTH platformy CANAL+ (dříve Skylink). Programy jsou nadále poskytované v původních programových balíčcích jako doposud.

technické parametry - Jednotka HD, Dvojka HD, STVR 24 HD, STVR Šport HD:

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

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