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Plustelka omezuje své fungování

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenská pozemní placená televize Plustelka, kterou provozuje společnost Towercom, postupně pokračuje v omezování svého fungování. Zákazníkům oznámila další omezení týkající se předplatného.

Předplatné Plustelky je možné podle nových podmínek prodloužit jen do konce tohoto měsíce. Cílem těchto kroků je ukončení poskytování původní placené televize přes anténu (DVB-T/DVB-T2). Zákazníky chce provozovatel přesunout do služby "4ka TV cez anténu". Píše o tom portál Živé.sk.

4ka TV cez anténu, která nahrazuje původní Plustelku, nabízí operátor 4ka. Přechod ale na nástupce pozemní pay-tv není tak jednoduchý. Původní Plustelka používala systém podmíněného přístupu Irdeto, zatímco 4ka TV cez anténu využívá kódovací systém CryptoGuard. Znamená to, že někteří klienti si musí s přechodem na "4ku" vyměnit i dekodér - set top box nebo CA modul.

4ka v současné době nabízí zájemcům DVB-T2 set top box za 9,99 eur při objednávce vybraného předplatného. Samostatně je dostupný i CA modul za 36,90 eur. Zvýhodněná cena přijímače platí jen při online objednání.

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kanál CT1 20:05 StarDance XIV... kolem dokola
20:13 Sladce a hladce
20:15 Komisař Dupin
kanál CT2 20:00 Temné kapitoly antického Řecka (3/5)
21:00 Provedu! Cena za svobodu (3/6)
21:45 Amiřiny děti
kanál NOVA 20:20 Boží plán (21)
21:40 Ordinace v růžové zahradě 2 (1056)
22:50 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (102)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Druhý tah pěšcem
21:45 Dvojníci
00:00 Profesionálové 3 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:50 Profesionálové (14)
kanál JEDNOTKA 20:30 Detektívny spolok dám z Marlow (1/4)
21:20 Detektívny spolok dám z Marlow (2/4)
22:05 Záhadné zmiznutia
kanál DVOJKA 20:10 Meky
21:30 Noc v archíve s Miroslavom Žbirkom
22:35 Meky na hrad! (alebo Miro Žbirka v archíve II)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XVI. (8)
21:55 Farma XVIII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Prokurátorka (15)
21:20 Prokurátorka (16/16)
22:30 30 případů majora Zemana (25)

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