Plustelka omezuje své fungování

Plustelka omezuje své fungováníDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská pozemní placená televize Plustelka, kterou provozuje společnost Towercom, postupně pokračuje v omezování svého fungování. Zákazníkům oznámila další omezení týkající se předplatného.
Předplatné Plustelky je možné podle nových podmínek prodloužit jen do konce tohoto měsíce. Cílem těchto kroků je ukončení poskytování původní placené televize přes anténu (DVB-T/DVB-T2). Zákazníky chce provozovatel přesunout do služby "4ka TV cez anténu". Píše o tom portál Živé.sk.
4ka TV cez anténu, která nahrazuje původní Plustelku, nabízí operátor 4ka. Přechod ale na nástupce pozemní pay-tv není tak jednoduchý. Původní Plustelka používala systém podmíněného přístupu Irdeto, zatímco 4ka TV cez anténu využívá kódovací systém CryptoGuard. Znamená to, že někteří klienti si musí s přechodem na "4ku" vyměnit i dekodér - set top box nebo CA modul.
4ka v současné době nabízí zájemcům DVB-T2 set top box za 9,99 eur při objednávce vybraného předplatného. Samostatně je dostupný i CA modul za 36,90 eur. Zvýhodněná cena přijímače platí jen při online objednání.