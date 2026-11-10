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Quest Red UK a Food Network UK: Konec šíření do Evropy

DNES! | redakce | tisk | názory

Quest Red a Food Network, dva televizní kanály mediální skupiny WBD (Warner Bros. Discovery) / Skydance, ukončily svoji volnou ( FTA) distribuci v britském feedu do Evropy.

Oba tyto programy ve verzi pro britský trh se doposud vysílaly na kmitočtu 12,032 GHz s pokrytím nejenom britských ostrovů ale také značné části Evropy. Vysílání na této frekvenci skončilo a pokračuje na kmitočtu 12,382 GHz. Vysílání je nadále poskytováno v MPEG-4/SD. Přesun na jiný vysílací transpondér souvisí s optimalizací satelitní kapacity.

Na zmíněné frekvenci 12,032 GHz je možné program Quest Red a Food Network přijímat i nadále a to ve verzích pro irský trh. Program je shodný, liší se reklamními bloky. Vedle toho jsou zde dostupné i časově posunuté verze Food Network +1h a Quest Red +1h v britských mutacích.

aktuální technické parametry - Quest Red a Food Network UK:

Astra 2F (28,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

bývalé technické parametry - Quest Red a Food Network UK (vysílání zde bylo ukončeno!):

Astra 2E (28,2°E), freq. 12,032 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

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kanál CT1 20:05 StarDance XIV... kolem dokola
20:13 Sladce a hladce
20:15 Komisař Dupin
kanál CT2 20:00 Temné kapitoly antického Řecka (3/5)
21:00 Provedu! Cena za svobodu (3/6)
21:45 Amiřiny děti
kanál NOVA 20:20 Boží plán (21)
21:40 Ordinace v růžové zahradě 2 (1056)
22:50 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (102)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Druhý tah pěšcem
21:45 Dvojníci
00:00 Profesionálové 3 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:50 Profesionálové (14)
kanál JEDNOTKA 20:30 Detektívny spolok dám z Marlow (1/4)
21:20 Detektívny spolok dám z Marlow (2/4)
22:05 Záhadné zmiznutia
kanál DVOJKA 20:10 Meky
21:30 Noc v archíve s Miroslavom Žbirkom
22:35 Meky na hrad! (alebo Miro Žbirka v archíve II)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XVI. (8)
21:55 Farma XVIII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Prokurátorka (15)
21:20 Prokurátorka (16/16)
22:30 30 případů majora Zemana (25)

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