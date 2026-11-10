Quest Red UK a Food Network UK: Konec šíření do Evropy

Quest Red UK a Food Network UK: Konec šíření do EvropyDNES! | redakce | tisk | názory
Quest Red a Food Network, dva televizní kanály mediální skupiny WBD (Warner Bros. Discovery) / Skydance, ukončily svoji volnou ( FTA) distribuci v britském feedu do Evropy.
Oba tyto programy ve verzi pro britský trh se doposud vysílaly na kmitočtu 12,032 GHz s pokrytím nejenom britských ostrovů ale také značné části Evropy. Vysílání na této frekvenci skončilo a pokračuje na kmitočtu 12,382 GHz. Vysílání je nadále poskytováno v MPEG-4/SD. Přesun na jiný vysílací transpondér souvisí s optimalizací satelitní kapacity.
Na zmíněné frekvenci 12,032 GHz je možné program Quest Red a Food Network přijímat i nadále a to ve verzích pro irský trh. Program je shodný, liší se reklamními bloky. Vedle toho jsou zde dostupné i časově posunuté verze Food Network +1h a Quest Red +1h v britských mutacích.
aktuální technické parametry - Quest Red a Food Network UK:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
bývalé technické parametry - Quest Red a Food Network UK (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,032 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK