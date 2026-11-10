Nové sportovní HD kanály Al Kass před startem

Nové sportovní HD kanály Al Kass před startemDNES! | redakce | tisk | názory
Nabídka sportovních kanálů z Kataru pod značkou Al Kass se brzy rozšíří o další dva programy pojmenované Alkass nine HD a Alkass ten HD. Technické testy v podobě statických obrazovek programů se již objevily na satelitu.
Programy Alkass nine HD a Alkass ten HD budou šířeny přes satelit Badr 8 v paprsku EMENA beam, což znamená, že budou dostupné nejenom na Středním východě a v severní Africe ale také i v Evropě, kde je nutná pro příjem multiplexu parabola od průměru cca 100 cm.
Testy kanálů Alkass nine HD, Alkass ten HD se objevily na kmitočtu 12,169 GHz - tedy v katarském DVB-S2 multiplexu, který mimo jiné hostí také první a stále jediný byznysový kanál v ultra HD rozlišení 4K s názvem QBC (Qatar Business Channel). Ve stejném multiplexu je program vedle 4K šířen i v HD rozlišení. V SD není vůbec šířen.
technické parametry - Alkass nine HD, Alkass ten HD:
• Badr 8 (26°E), freq. 12,169 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK