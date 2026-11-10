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Nové sportovní HD kanály Al Kass před startem

DNES! | redakce | tisk | názory

Nabídka sportovních kanálů z Kataru pod značkou Al Kass se brzy rozšíří o další dva programy pojmenované Alkass nine HD a Alkass ten HD. Technické testy v podobě statických obrazovek programů se již objevily na satelitu.

Programy Alkass nine HD a Alkass ten HD budou šířeny přes satelit Badr 8 v paprsku EMENA beam, což znamená, že budou dostupné nejenom na Středním východě a v severní Africe ale také i v Evropě, kde je nutná pro příjem multiplexu parabola od průměru cca 100 cm.

Statická obrazovka s barevnými pruhy na pozici Alkass nine HD
▲ Statická obrazovka s barevnými pruhy na pozici Alkass nine HD

Testy kanálů Alkass nine HD, Alkass ten HD se objevily na kmitočtu 12,169 GHz - tedy v katarském DVB-S2 multiplexu, který mimo jiné hostí také první a stále jediný byznysový kanál v ultra HD rozlišení 4K s názvem QBC (Qatar Business Channel). Ve stejném multiplexu je program vedle 4K šířen i v HD rozlišení. V SD není vůbec šířen.

technické parametry - Alkass nine HD, Alkass ten HD:

• Badr 8 (26°E), freq. 12,169 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

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kanál CT1 20:05 StarDance XIV... kolem dokola
20:13 Sladce a hladce
20:15 Komisař Dupin
kanál CT2 20:00 Temné kapitoly antického Řecka (3/5)
21:00 Provedu! Cena za svobodu (3/6)
21:45 Amiřiny děti
kanál NOVA 20:20 Boží plán (21)
21:40 Ordinace v růžové zahradě 2 (1056)
22:50 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (102)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Druhý tah pěšcem
21:45 Dvojníci
00:00 Profesionálové 3 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:50 Profesionálové (14)
kanál JEDNOTKA 20:30 Detektívny spolok dám z Marlow (1/4)
21:20 Detektívny spolok dám z Marlow (2/4)
22:05 Záhadné zmiznutia
kanál DVOJKA 20:10 Meky
21:30 Noc v archíve s Miroslavom Žbirkom
22:35 Meky na hrad! (alebo Miro Žbirka v archíve II)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XVI. (8)
21:55 Farma XVIII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Prokurátorka (15)
21:20 Prokurátorka (16/16)
22:30 30 případů majora Zemana (25)

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