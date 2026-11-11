Česká televize a Negativ natáčejí Žítkovské bohyně

Česká televize a Negativ natáčejí Žítkovské bohyněDNES! | redakce | tisk | názory
Tajemství, rodinná prokletí, dávné křivdy i síla žen, které si po generace předávaly mimořádné schopnosti. V česko-slovenské koprodukci České televize, společnosti Negativ a Punkchart Films vzniká šestidílná dramatická minisérie Žítkovské bohyně podle stejnojmenného románu Kateřiny Tučkové.
Režie se ujal Damián Vondrášek, scénář napsaly Hana Neničková a Sára Zeithammerová. V hlavní roli Dory Idesové uvidíme Kristýnu Ryšku, v dalších rolích pak Denisu Barešovou, Lucii Žáčkovou nebo Vladimíra Javorského. Natáčení zavede filmový štáb mimo jiné přímo na Žítkovou, do míst, kde se příběhy skutečných bohyň po staletí odehrávaly.
„
Po úspěšné adaptaci románu Vyhnání Gerty Schnirch jde již o druhé dílo Kateřiny Tučkové, které převádíme na televizní obrazovku. Její romány přinášejí silné ženské příběhy zasazené do historických souvislostí, a právě to nás na nich mimořádně přitahuje. Žítkovské bohyně jsou navíc příběhem, v němž se prolíná několik časových rovin, skutečné historické události i svět lidových tradic. Věříme, že se nám podaří zachovat sílu a jedinečnou atmosféru knižní předlohy,“ uvádí za producenty společnosti Negativ Kateřina Černá.
Na pomezí skutečnosti a legend v oblasti jihovýchodní Moravy žily po generace ženy, kterým místní říkali bohyně. Znaly léčivou moc bylin, dokázaly podle lidových tradic pomáhat nemocným, věštit budoucnost i ovlivňovat lidské osudy. Jejich výjimečné postavení vzbuzovalo nejen respekt a obdiv, ale také strach, podezření a nenávist.
„
Vytváříme věrohodný obraz dávno zapomenutého světa. Drsná krajina Bílých Karpat, všudypřítomná víra v Boha mísící se s lidovou magií, a hlavně dědičná linie silných žen, které místní chovají v úctě jako nositelky moudrosti a poznání. Tento prastarý svět se v našem příběhu střetává s atraktivním prostředím divokých devadesátých let, a právě v nárazu těchto dvou světů vidím silný potenciál, který divákům přinese nadčasovou výpověď i o dnešní uspěchané době,“ říká režisér Damián Vondrášek, který na sebe upozornil úspěšným seriálem České televize Pět let.
Žítkovské bohyně jsou příběhem o ženské síle, rodinné paměti a tajemstvích předávaných napříč generacemi. Vyprávějí o ženách, které musely čelit předsudkům, pronásledování i tlakům společenských a politických režimů. Jejich osudy se prolínají v několika časových rovinách a postupně skládají obraz rodiny a její tajemné minulosti.
Vedle Kristýny Ryšky v roli Dory Idesové se v minisérii objeví Lucie Žáčková, Denisa Barešová, Johana Tesařová, Marta Bačíková, Vladimír Javorský, Adrian Jastraban nebo Attila Mokos.
Příběh nás zavede do devadesátých let minulého století. Dora Idesová, univerzitní etnoložka, která se od své minulosti i rodinných kořenů dávno odstřihla, se vrací na rodnou Žítkovou. Postupně odkrývá tajemství své rodiny i dávné události, o nichž se v uzavřené komunitě po desetiletí mlčelo. Racionálně uvažující vědkyně se ocitá ve světě, v němž se hranice mezi skutečností, pověrami a nevysvětlitelnými jevy začíná rozostřovat. A zatímco se snaží pochopit minulost, musí čelit i otázce, do jaké míry dávná rodinná kletba určuje její osud.
Významnou roli v seriálu hraje samotná krajina - především Bílé Karpaty a Moravské Kopanice, jejichž historie a tradice jsou s příběhem neoddělitelně spjaty. Natáčí se na mnoha místech České republiky, na Slovensku a také v rumunském Banátu ve dvou časových blocích - první do prosince 2026, druhý v průběhu jara 2027. Štáb zamíří také na Žítkovou, kde se podstatná část příběhu odehrává.
„
Kniha Žítkovské bohyně zcela určitě patří do zlatého fondu české literatury. Jsem moc ráda, že i díky České televizi literární hrdinky nyní získávají svou tvář. Kniha se těší nesmírné popularitě a věřím, že i náš seriál zaujme široké publikum,“ doplňuje kreativní producentka České televize Tereza Polachová.
Seriál vzniká v koprodukci České televize, společnosti Negativ a slovenské společnosti Punkchart Films za podpory Státního fondu audiovize, slovenského Audiovizuálneho fondu, Zlínského kraje, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina.
Česká televize Žítkovské bohyně uvede na ČT1 na podzim roku 2028.
Režie: Damián Vondrášek
Scénář: Hana Neničková, Sára Zeithammerová
Kamera: Martin Štrba
Architekt výpravy: Juraj Kuchárek
Kostýmy: Tereza Hrzánová
Producenti společnosti Negativ: Kateřina Černá, Pavel Strnad a Petr Oukropec
Producentka ČT: Tereza Polachová
Producent společnosti Punkchart Films: Ivan Ostrochovský
zdroj: ČT